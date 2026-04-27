Un aparatoso accidente de tránsito se registró en la mañana de este lunes 27 de abril en Bogotá, luego de que un bus del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) se volcara y terminara dentro de una zona de obras. De acuerdo con información de El Tiempo, el hecho ocurrió en la avenida carrera 68 con calle novena, en sentido norte-sur.

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Según el reporte de los organismos de emergencia, el vehículo cubría la ruta 661 Península cuando, por razones que aún se investigan, perdió el control y cayó dentro del área donde se adelantan trabajos del proyecto de Transmilenio en ese corredor vial.

Imágenes difundidas por testigos muestran el bus recostado sobre uno de sus costados, dentro de una zona cercada por mallas. En el lugar se observó la rápida reacción de bomberos y trabajadores de la obra, quienes ayudaron en la evacuación de los pasajeros atrapados.

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El Cuerpo de Bomberos confirmó que al menos tres personas resultaron lesionadas en el accidente, entre ellas el conductor y algunos usuarios del servicio. Afortunadamente, las heridas no serían de gravedad, aunque todos recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Para atender la emergencia, unidades de las estaciones de Kennedy, Venecia y Central llegaron al punto y coordinaron las labores de rescate. Además, la Secretaría de Movilidad desplegó un Grupo Guía para controlar el tráfico, que se vio afectado con congestión en la zona mientras se adelantaban las maniobras.

Por su parte, Transmilenio lamentó lo ocurrido e informó que activó los protocolos de atención de manera inmediata. La entidad aseguró que colaborará con las autoridades para esclarecer las causas del accidente y reiteró su compromiso con la seguridad de los usuarios en la ciudad.

Accidente de un bus de SITP en la avenida 68 con calle 9C. El vehículo perdió el control y cayó a una de las zanjas de la construcción de la troncal de Transmilenio. Se registran algunos lesionados por el golpe. #AEstaHora hay congestión vehicular en la zona. pic.twitter.com/bA1ecJrga7 — Noticias RCN (@NoticiasRCN) April 27, 2026

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