Un video grabado por el conductor de una tractomula dejó en evidencia el fuerte trancón en inmediaciones de la estación Transmilenio Quirigua, en Bogotá, luego de que el vehículo quedara detenido en plena vía.

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Según se observa en las imágenes, el automotor bloqueó uno de los carriles, lo que complicó la movilidad en una zona de alto flujo vehicular.

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En el mismo video, el conductor cuestiona la actuación de un funcionario de la Secretaría de Movilidad que se encontraba en el lugar.

De acuerdo con su versión, el agente no habría intervenido para regular el tráfico ni instalado señalización que ayudara a mitigar el impacto en la circulación.

Aunque esta versión corresponde al testimonio del conductor, en las imágenes se aprecia la congestión creciente en el sector.

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Momentos después de que se registrara el bloqueo vial, se produjo un choque en el mismo punto que involucró a la tractomula, otro camión y un vehículo particular.

El incidente agravó aún más la situación en la zona, aumentando el trancón y la tensión entre conductores que intentaban movilizarse por el sector.

El caso desató comentarios en redes sociales sobre la gestión del tráfico en puntos críticos de la ciudad, especialmente cuando se presentan emergencias o fallas mecánicas.

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