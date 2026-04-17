Según mostró el corporado, el motociclista arrancó pese a que el semáforo estaba en rojo y terminó atropellando a un ciclista que transitaba por la vía. Increíble accidente.

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A través de su publicación, el concejal cuestionó el comportamiento del conductor y el irrespeto por las normas de tránsito.

Llamado a respetar normas para evitar accidentes

Y es que el video es surrealista. Se ve claramente el semáforo en rojo, con el tráfico parado. El motociclista se distrae, no se sabe por qué, y aaranca en plena intersección.

En ese punto, el ciclista víctima de la imprudencia trata de pasar tranquilo, ya que tiene el paso. No obstante, el imprudente motociclista se le llevó por delante.

Acá está el hecho:

Semáforo en rojo y este motociclista arranca y atropella a la bicicleta. ¿Para que están las semáforos entonces? ¿No saben respetar la normas de tránsito? IMPRUDENCIA total.pic.twitter.com/R1kKt1dNSY — Papo Amin | Presidente Concejo de Bogotá (@papoaminCD) April 17, 2026

Conductor de camioneta atropelló a motociclistas en Bogotá; lo lincharon hasta quitarle la vida

Ocurrió en Kennedy, donde esta persona atropelló a varios conductores de moto y luego huyó del lugar. La comunidad lo persiguió y más adelante lo alcanzaron para golpearlo hasta provocarle la muerte. Por el hecho no hay ninguna persona capturada.