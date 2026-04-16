Fin de semana ARTBO celebra en 2026 su décima edición consolidado como uno de los eventos culturales más importantes de Bogotá, con una programación gratuita que se desarrollará del 16 al 19 de abril.

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Este año, el evento amplía su duración a cuatro días e integra más de 160 actividades sin costo, entre exposiciones, talleres, visitas guiadas, conversatorios, performances y eventos musicales, distribuidos en 86 espacios culturales de la ciudad.

La programación abarcará ocho circuitos artísticos, incluyendo como novedades Kennedy, Nogal y Chicó, además de zonas tradicionales como Chapinero, San Felipe y Centro Histórico.

Participan 280 artistas de 27 países, de los cuales 231 son nacionales y 49 internacionales, mostrando una amplia diversidad de prácticas contemporáneas.

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Uno de los hechos destacados será la reapertura de la Sala de Exposiciones de la Cámara de Comercio de Bogotá en Kennedy, reforzando la descentralización cultural. También habrá rutas gratuitas del Bus ARTBO para facilitar la movilidad del público entre los circuitos.

El evento incluirá espacios especializados como Conversaciones, con paneles sobre arte contemporáneo global, y el Encuentro Editorial, dedicado a publicaciones independientes y libros de artista, fortaleciendo el diálogo entre arte, ciudadanía e industrias creativas.

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