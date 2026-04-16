Nuevos detalles han salido a la luz tras la violenta tarde que se vivió este 15 de abril en el barrio Boitá, de la localidad de Kennedy. La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó las identidades tanto de la víctima fatal como de uno de los presuntos fleteros capturados, en un hecho que inició como un intento de robo y terminó en una balacera mortal.

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La víctima fue identificada como Edison Duván Sanabria, un hombre de 54 años que, en un acto de valentía, intentó frustrar el hurto arrollando con su vehículo a los delincuentes que lo perseguían en una motocicleta. Lamentablemente, los asaltantes reaccionaron disparando contra Sanabria, quien fue trasladado de urgencia al Hospital de Kennedy, donde falleció debido a la gravedad de los impactos.

Gracias a la rápida reacción de las autoridades y la comunidad, uno de los implicados fue detenido en el lugar tras la caída de la motocicleta. Se trata de Brayan Felipe López Almario, de 31 años, quien, según reportó El Tiempo, cuenta con un extenso prontuario delictivo.

Al momento de su detención, la Policía notó que López Almario no portaba el arma de fuego utilizada en el crimen. La hipótesis principal de los investigadores es que su cómplice, quien logró escapar a pie entre las calles del sector, huyó con el revólver para deshacerse de la evidencia principal.

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La motocicleta utilizada para el fleteo fue inmovilizada por los uniformados, quienes ahora recolectan videos de cámaras de seguridad para dar con el paradero del segundo delincuente. La comunidad del sur de Bogotá se encuentra consternada por la muerte de Sanabria, un ciudadano que perdió la vida enfrentando a la inseguridad que azota a la capital.

López Almario ya se encuentra en proceso de judicialización, mientras la Fiscalía recopila los testimonios de los testigos que presenciaron los momentos de pánico y terror en plena vía pública de Kennedy.