Un nuevo hecho de violencia sacudió a la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá, luego de que un hombre de 54 años fuera asesinado en medio de un presunto caso de fleteo ocurrido en plena vía pública.

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(Vea también: Detalles de la balacera que acabó en asesinato en Bogotá: víctima de 54 años se resistió a robo

El caso se registró hacia las 2:00 de la tarde en el barrio Boitá, cuando la víctima se movilizaba en su vehículo particular y fue interceptada por delincuentes que se desplazaban en motocicleta. Según los primeros reportes, los sujetos intentaron cometer un robo, lo que desencadenó una reacción inesperada por parte del conductor.

De acuerdo con un video que circula en redes sociales, en un intento por evitar el hurto, el hombre embistió a los atacantes con su vehículo. Sin embargo, la situación escaló rápidamente y los agresores respondieron con disparos, impactándolo en repetidas ocasiones dentro del carro.

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#BOGOTA. Momento exacto en el que sujetos en motocicleta ases¡nan a ciudadano en b/Boitá, loc/Kennedy. En la filmación se observa como la víctima arrolla a los individuos con el vehículo después que robaron a un familiar. Uno de los presuntos implicados fue capturado, la… https://t.co/6b20NkWsBb pic.twitter.com/qOg5am3lIu — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 16, 2026

Conductor murió intentando evitar robo en Kennedy (Bogotá)

El ataque quedó registrado en video y evidenció la gravedad del hecho. Testigos reportaron que los delincuentes actuaron de forma directa contra la víctima, en lo que las autoridades investigan como un ataque armado ligado a este intento de robo.

Luego del ataque, el hombre murió en el lugar por la gravedad de las heridas, según informó Noticias RCN. Entretanto, la Policía logró la captura de un sospechoso de 31 años y la incautación de una motocicleta que habría sido utilizada en el crimen, mientras continúa la búsqueda de otro implicado.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de los involucrados, en un caso que vuelve a poner en evidencia los riesgos asociados a este tipo de delitos en la ciudad.

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