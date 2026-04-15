La comunidad en el Boita, barrio del sur de Bogotá, quedó paralizada por una balacera en la que un ciudadano fue asesinado. Los hechos ocurrieron sobre la tarde de este miércoles 15 de abril y cerca de varios locales comerciales que funcionaban, además de que había varios transeúntes.

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De acuerdo con información de la cuenta de ‘X’ @PasaenBogota, un hombre manejaba un carro gris, cuando unos hombres en moto se le acercaron y le dispararon en reiteradas ocasiones. Esto causó que el conductor perdiera el control, estrellara otro vehículo de dos ruedas y se subiera al andén.

Lamentablemente, la víctima falleció en el lugar donde ocurrió el sicariato, en la localidad de Kennedy, y testigos afirmaron que uno de los delincuentes fue capturado, mientras que su cómplice logró huir.

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En videos y fotos que se publicaron en redes sociales quedó registrado cómo se vio el lugar en el que ocurrieron los hechos. El Chevrolet Aveo en el que iba la víctima quedó con la ventana del conductor destruida por los impactos de bala, mientras que la parte delantera sufrió daños al chocar con una moto.

#BOGOTÁ Reporta un nuevo tiroteo en la ciudad, esta vez en el b/Boita, loc/Kennedy. De acuerdo con la información recibida, individuos a bordo de una motocicleta dispararon contra el conductor de un vehículo, quien lamentablemente falleció en el lugar. Algunos testigos indican… pic.twitter.com/FSuhTYfoTc — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) April 15, 2026

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Además, había bastante sangre en el lugar, que fue acordonado por las autoridades. Allí, llegaron efectivos de la Policía para resguardar el perímetro, así como integrantes del CTI, que hicieron las respectivas investigaciones en el lugar. Además, había varios testigos aterrados por lo ocurrido.

El hecho se suma a dos recientes balaceras que dejan a la ciudadanía de Bogotá con temor por cómo está la inseguridad desbordada en la ciudad. Uno ocurrió en el sector del CAN, cerca del Ministerio de Defensa y la Registraduría, en medio de un intento de hurto en el que la Policía hirió a uno de los asaltantes y logró la captura de este mismo y de su cómplice.

Otra ocurrió cuando unos sicarios intentaron asesinar a un comerciante en Usaquén, que desenfundó un arma que tenía y desencadenó un intercambio de disparos que dejó tanto al objetivo como al pistolero gravemente heridos. En el lugar fueron afectados otros cuatro transeúntes, incluyendo a un niño de 8 años.

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Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.