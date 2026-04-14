Un violento robo en una tienda Oxxo, en la localidad de Teusaquillo, Bogotá, quedó registrado en varios videos que ya circulan en redes sociales y que hoy son pieza clave en la investigación de las autoridades. El hecho ocurrió a plena luz del día en la calle 45 con carrera 17, en el barrio Palermo.

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De acuerdo con la información preliminar, el objetivo de los delincuentes era un carro de valores que se encontraba en el establecimiento. Al parecer, dos hombres armados llegaron hasta el lugar, intimidaron a los funcionarios de la empresa y lograron llevarse una maleta con dinero en medio de momentos de tensión.

Videos del robo en Oxxo de Bogotá y pista de posible complicidad

Las nuevas grabaciones conocidas muestran cómo los asaltantes, que llevaban cascos, ingresaron al local para cometer el hurto. Sin embargo, uno de los puntos que más ha llamado la atención de las autoridades es el comportamiento observado en los videos, ya que no se descarta una posible complicidad que habría facilitado el robo. Este elemento ahora hace parte de las pesquisas que adelantan los investigadores.

#BOGOTÁ| Se conocen más videos del robo de un Oxxo en la localidad de Teusaquillo. Se puede observar como hombres con cascos ingresaron al establecimiento para cometer el hurto. Por ahora las autoridades adelantan las investigaciones correspondientes. https://t.co/R0kxQZ2KMp pic.twitter.com/wugRaQ5pEf — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) April 15, 2026

En medio del asalto, uno de los guardas de seguridad resultó lesionado tras recibir un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Aunque el impacto causó preocupación, se confirmó que no presenta heridas de gravedad. De hecho, en los videos difundidos se observa cómo el hombre sale del lugar acompañado por uniformados de la Policía.

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El caso provocó momentos de pánico entre quienes se encontraban en la zona, una de las más transitadas del sector. Comerciantes y transeúntes manifestaron su preocupación por la recurrencia de este tipo de hechos en plena jornada laboral y en zonas concurridas de la capital.

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