A plena luz del día, en el barrio Palermo, volvió a registrarse un hecho de inseguridad que mantuvo en alarma a los bogotanos.
Para ser más exactos, en la calle 45 con carrera 17, frente a un almacén Oxxo, ocurrió un violento hurto que dejó lesionado a un guarda de seguridad. Según las versiones preliminares, los asaltantes tenían como objetivo asaltar un carro de valores que estaba en la reconocida tienda.
#URGENTE. Balacera hace pocos mins por intento de fleteo en el Oxxo ubicado en la cll 45 con cra 17, Palermo (Bogotá). Delincuentes interceptaron a los guardias de un camión de valores, desatando un intercambio de disparos. Se reporta un escolta herido con un impacto en la cabeza pic.twitter.com/V1AvnannEVLee También
Dan parte oficial de heridos por balacera en Bogotá; víctima enfrentó a los sicarios Revelan video del momento exacto en que se desata balacera en Usaquén Video muestra qué ocurrió minutos después de la balacera de hoy en Usaquén (Bogotá) Muestran video de la balacera cerca del Ministerio de Defensa (Bogotá); ladrones casi huyen
— Colombia Oscura (@ColombiaOscura) April 14, 2026
Hasta ahora se sabe que fueron dos los asaltantes que con armas de fuego intimidaron a los funcionarios de la empresa de valores y lograron llevarse una maleta. En medio del enfrentamiento, uno de los vigilantes resultó herido.
El guarda de seguridad sufrió un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Aunque el impacto generó preocupación, las autoridades confirmaron que no presenta heridas de gravedad; incluso, en videos difundidos en redes se observa que salió del lugar acompañado por uniformados de la Policía.
Por ahora, uniformados de la Policía se encuentran en el lugar adelantando labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.
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