A plena luz del día, en el barrio Palermo, volvió a registrarse un hecho de inseguridad que mantuvo en alarma a los bogotanos.

Sigue a PULZO en Discover

Para ser más exactos, en la calle 45 con carrera 17, frente a un almacén Oxxo, ocurrió un violento hurto que dejó lesionado a un guarda de seguridad. Según las versiones preliminares, los asaltantes tenían como objetivo asaltar un carro de valores que estaba en la reconocida tienda.

Hasta ahora se sabe que fueron dos los asaltantes que con armas de fuego intimidaron a los funcionarios de la empresa de valores y lograron llevarse una maleta. En medio del enfrentamiento, uno de los vigilantes resultó herido.

Lee También

El guarda de seguridad sufrió un golpe en la cabeza con un objeto contundente. Aunque el impacto generó preocupación, las autoridades confirmaron que no presenta heridas de gravedad; incluso, en videos difundidos en redes se observa que salió del lugar acompañado por uniformados de la Policía.

Por ahora, uniformados de la Policía se encuentran en el lugar adelantando labores de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

* Pulzo.com se escribe con Z