La inseguridad en Bogotá sigue siendo un martirio para los ciudadanos, que cada vez más sienten que las autoridades no están teniendo buen control de dicha problemática. Esta vez la ola de delincuencia tocó la puerta de la familia de Marcela Gallego, reconocida actriz de la televisión nacional y quien contó que su hijo fue víctima de los amigos de lo ajeno en la capital, dos veces en la misma semana.

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La intérprete detalló a través de sus redes sociales que su ser querido caminaba por el barrio en el que vive, cuando delincuentes lo atracaron con un arma de fuego. Con evidente indignación, la mujer exigió a las autoridades que hagan algo para que los ciudadanos no queden a merced de los criminales aberrantes.

Al parecer, los delincuentes que robaron a Santiago, el hijo de la actriz, habrían accedido a las cuentas bancarias de él, porque ella aseguró que le hicieron sacar un préstamo. “Le hicieron sacar un préstamo”, contó.

A mi hijo le hicieron sacar un préstamo en Nequi. @Nequi ayuda por favor @Bancolombia — Marcela Gallego (@marcela_gallego) March 28, 2026

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A su vez, Gallego detalló que los atracos se dieron en dos puntos diferentes de la ciudad y agregó que Bogotá quedó a manos de los amigos de lo ajeno. Eso sí, se desató también contra los que han hecho malos comentarios sobre lo ocurrido con su hijo o tratando de revictimizar al justificar los actos criminales.

“A los que hicieron comentarios horribles, poco empáticos y desconectados de la realidad, con respecto al atraco con arma de fuego del que fue víctima mi hijo, les digo que ojalá ni a ellos, ni a ningún ser querido los amenacen con un arma de fuego. Ojalá. Pero nadie está exento”, sentenció.

A los que hicieron comentarios horribles, poco empáticos y desconectados de la realidad, con respecto al atraco con arma de fuego del que fue víctima mi hijo, les digo que ojalá ni a ellos, ni a ningún ser querido los amenacen con un arma de fuego. Ojalá. Pero nadie está exento. — Marcela Gallego (@marcela_gallego) March 28, 2026

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