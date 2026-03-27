Nuevos detalles revelados sobre el, ponen en la mira a un vehículo de lujo: un, el cual fue utilizado por los delincuentes para interceptar a sus víctimas.

En los videos que circulan de manera masiva en redes sociales, se observa el momento exacto en que hombres armados, usando tapabocas, gorras y guantes, encañonan a una familia que salía del parqueadero del establecimiento 24 horas. Las víctimas fueron obligadas a descender de su vehículo y tiradas al piso bajo amenazas de muerte, mientras uno de los asaltantes huía con la camioneta de alta gama.

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La investigación judicial ha tomado un rumbo inesperado. Según reportó El Tiempo, la placa IIV186 pertenece a un vehículo que estuvo en venta en diversas páginas web hasta hace apenas cinco días. Curiosamente, tras el robo, los anuncios fueron eliminados de internet.

Los investigadores intentan ubicar a la propietaria registrada: una profesional de la aviación de 32 años que aparece como dueña del Mazda desde abril de 2024. Las autoridades buscan determinar si el traspaso del vehículo se hizo legalmente a través de un concesionario o si, por el contrario, la placa fue “gemeleada” por la banda criminal para despistar los operativos de búsqueda.

A pesar de la gravedad del incidente, que ocurrió en un punto neurálgico del norte de la capital, desde la administración de McDonald’s manifestaron que, hasta el momento, ni las víctimas ni las autoridades se han acercado para solicitar formalmente los videos de las cámaras de seguridad.

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La Policía Metropolitana de Bogotá hace un llamado urgente a los dueños de la camioneta Toyota para que interpongan la denuncia oficial, lo que permitiría acelerar la identificación de la ruta de escape y establecer si se trata de la misma banda que ha venido azotando los parqueaderos de establecimientos comerciales en la zona de la calle 125 y 127.