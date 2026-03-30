Bogotá vuelve a temblar ante la sevicia de las bandas de ‘paseo millonario’. Tras dos meses de investigaciones bajo reserva, se conocieron los detalles del atroz crimen de Neill Cubides, profesor de la Universidad Externado y asesor de la Procuraduría, quien fue secuestrado, torturado y asesinado tras tomar un taxi en el norte de la ciudad.

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El expediente, revelado por El Tiempo, apunta a una estructura criminal liderada por alias ‘Víctor’, un delincuente dedicado también al robo de carros de alta gama. Sin embargo, la pieza clave de la banda es una mujer conocida como ‘Paula’, encargada de infiltrarse en discotecas de la Zona T, Modelia y la Primero de Mayo para “marcar” a personas que parecen tener altas sumas de dinero en sus cuentas.

La investigación arrojó un dato inquietante: el taxi Hyundai Grand i10 de placas ESN 362, donde se llevaron a Cubides, pertenece a Fredy Alexánder Ayala Santamaría, el mismo dueño de los vehículos utilizados en el secuestro de la diseñadora Diana Ospina en febrero. Aunque Ayala asegura ser ajeno a los hechos y tener más de 30 taxis arrendados, la Fiscalía ya rastrea 70 vehículos vinculados a empresas de renombre que estarían siendo usados para estos crímenes.

Cubides no solo fue víctima de un robo. Los delincuentes, identificados como alias ‘Cabezón’, ‘Chirri’ y ‘Pipo’, lo hirieron con arma blanca para obligarlo a entregar sus claves bancarias. En cuestión de minutos, vaciaron 6 millones de pesos de sus cuentas. Al descubrir documentos que lo vinculaban con la Procuraduría, los criminales entraron en pánico y decidieron estrangularlo e incinerar su cuerpo para borrar evidencias, al considerarlo un “objetivo de alto valor”.

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Entre los capturados destaca Michael Andrés Chitiva, alias ‘Chirri’, quien ya había sido detenido en 2024 por un paseo millonario a un ciudadano griego en la Zona T. A pesar de su peligrosidad, un juez lo dejó en libertad en diciembre de 2025, permitiendo que participara en el crimen del profesor solo un mes después.

La familia de Neill Cubides pide que no haya impunidad y teme que, por tecnicismos legales, estos sujetos vuelvan a las calles antes de que se capture a los determinadores de la red.

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