La Gobernación del Tolima lanzó una advertencia a la ciudadanía para que evite los llamados ‘paseos de olla’ en ríos y quebradas del departamento, especialmente durante esta temporada de alta movilidad y lluvias.

En este sentido, Ericka Lozano, secretaria de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima,, aseguró que esos afluentes pueden presentar crecientes súbitas, incluso cuando el clima parece estable, lo que incrementa el riesgo de accidentes y emergencias.

“El objetivo de la Secretaría y del Gobierno Departamental, junto con el Consejo Departamental de Gestión del Riesgo, es hacer énfasis en que se eviten los paseos de río, en virtud de la variabilidad climática que se viene presentando, ya que los afluentes pueden cambiar de un momento a otro sin previo aviso”, explicó Lozano, según recogió El Olfato.

Además, la funcionaria aseguró que la citada tradición puede provocar daños ambientales y que los ríos no son espacios seguros para actividades recreativas, debido a que el caudal y la velocidad de las corrientes pueden cambiar de forma repentina y poner en peligro la vida de quienes ingresan a ellos.

“La afectación ambiental es muy importante, porque para hacer un sancocho de olla se afecta la madera, se generan fogatas que pueden terminar en incendios y se deja basura en los afluentes hídricos, por lo que es fundamental fortalecer una cultura ambiental y asumir la responsabilidad individual como comunidad”, agregó Lozano.

Ante este panorama, las autoridades invitaron a familias y turistas a optar por alternativas seguras de recreación y a no subestimar la fuerza del agua, al tiempo que insistieron en la importancia del autocuidado y la responsabilidad individual para evitar tragedias durante los periodos de descanso y vacaciones.

