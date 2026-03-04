El Instituto Nacional de Vías (Invías) emitió un comunicado público para advertir sobre la circulación de falsas ofertas laborales que están usando el nombre e imagen de la entidad para engañar a personas que buscan trabajo.

Según el informe oficial, se detectó que terceros lograron difundir a través de la Vilmar Stereo una supuesta oferta laboral que no corresponde a procesos reales de contratación de la entidad.

La publicidad falsa simuló oportunidades de empleo legítimas, pero en realidad son utilizadas para obtener datos personales, inducciones a trámites ilegítimos o incluso otros fines fraudulentos.

¿Cómo funciona la estafa por información que circuló en Vilmar Stereo?

Pulzo conoció el testimonio de una de las víctimas de las ofertas falsas que presentan vacantes en Invías con descripciones atractivas e información formal, dando la impresión de ser legítimas.

De acuerdo con el testigo, él se comunicó el día 18 de febrero vía mensaje de WhatsApp al número que circulaba en la emisora y fue atendido aparentemente por un hombre que se identificó como Julián Ricardo Pacagui Pérez, supuesto ingeniero del área de recursos humanos del citado instituto.

Incluso, en la conversación compartieron imágenes de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional para darle aparente seguridad a quienes preguntaban por la vacante de conductor.

Sin embargo, al momento de emitir una respuesta favorable para el solicitante, le pidieron dinero para renovar la licencia de conducción de la categoría solicitada y cursos que, según ellos, eran necesarios para la contratación.

De la misma manera, para lograr su cometido, a la víctima le dieron un número de otra persona que aparece supuestamente como coordinador de una escuela de conducción.

Pero una vez el denunciante consignó el dinero, no volvió a recibir información y, a pesar de que se comunicó con la emisora a solicitar información de quienes ordenaron la circulación de la información, recibió respuestas negativas.

“Nosotros llamamos a Vilmar para reportar el caso, y le dijimos a la chica que si por favor nos daba el número de contacto que ellos habían recibido. Ella nos dijo: ‘Es que nosotros no podemos dar eso. Además, fue por una llamada que se recibió esa noticia’. Entonces, a mí me parece que eso debe ser así porque ellos deben verificar la información, por eso yo sí veo que tiene responsabilidad la emisora”, indicó el testigo a este medio.

Lo más preocupante del caso es que la alerta del Invías está fechada del 17 de febrero, pero de acuerdo con el testimonio, la emisora habría continuado con la difusión de la información luego de esa fecha, lo que habría ocasionado que otras personas cayeran en manos de los presuntos delincuentes.

Por su parte, Invías indicó que todas las oportunidades laborales y contrataciones oficiales se publican exclusivamente a través de sus plataformas oficiales y medios institucionales, y no por terceros o páginas no verificadas.

🚨 Atención: son falsas las ofertas de empleo que circulan por emisoras y WhatsApp a nombre del Invías. ❌ No contratamos por estos medios

❌ No pedimos dinero ni documentos Las vacantes solo se publican en el Servicio Público de Empleo y la CNSC.#NoSeDejeEngañar pic.twitter.com/q9T4mt13P9 — Invías (@InviasOficial) February 18, 2026

Recomendaciones de Invías para no caer en estafas

Frente a este tipo de situaciones, Invías insta a la ciudadanía a:

Verificar siempre la autenticidad de la oferta consultando los canales oficiales de la entidad.

consultando los canales oficiales de la entidad. No entregar información personal o financiera a contactos no verificados.

Ignorar publicaciones o mensajes que circulen por medios no institucionales y que parezcan sospechosos.

Reportar cualquier caso sospechoso a las autoridades competentes.

La entidad recordó que no solicita dinero ni datos sensibles para iniciar un proceso de contratación, y que todas las vacantes oficiales son anunciadas a través de sus páginas y redes sociales institucionales.

Esta advertencia llega en un momento en que las ofertas de empleo falsas son un problema creciente, y se recomienda a las personas que están en búsqueda de oportunidades ser especialmente cautelosas ante propuestas no verificadas.

