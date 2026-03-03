Un nuevo caso de inseguridad y manipulación psicológica sacude a la localidad de Engativá (Bogotá). Delincuentes utilizaron el terror para presionar a un menor de edad y lograr que entregara las pertenencias de valor de su familia, bajo la falsa premisa de que sus padres estaban retenidos.

Según el reporte entregado por Noticias Caracol, los hechos ocurrieron alrededor de las 3:00 p. m., momento en el que el menor de 11 años regresaba de su jornada escolar.

Los sujetos llamaron a la vivienda haciéndose pasar por funcionarios del Banco BBVA. Al confirmar que el niño se encontraba solo, indagaron por el nombre de su padre.

En llamadas posteriores, los delincuentes cambiaron el tono y le aseguraron al menor que sus padres estaban judicializados y secuestrados.

#OjoDeLaNoche | En la localidad de Engativá, en Bogotá, un niño de 11 años fue engañado a través de una llamada telefónica. Los delincuentes terminaron robando su casa. Le contamos los detalles de esta y otras noticias de la capital. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo… pic.twitter.com/lykCcuyTsZ — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) March 3, 2026

Para dar credibilidad al engaño, uno de los hombres se hizo pasar por el padre del niño, pidiéndole entre sollozos que entregara todo lo que hubiera de valor en la casa para ayudarlos.

Bajo presión y en medio del pánico, el niño recolectó diversos elementos de la vivienda. Los delincuentes enviaron a una mujer directamente hasta el domicilio para recoger el botín, que incluyó: joyas de la familia, dinero en efectivo y hasta el secador de pelo de la madre.

El padre del menor manifestó al medio citado su preocupación por el estado en el que encontró a su hijo tras el incidente. Según su testimonio, el niño parecía ido, con reacciones inusuales que hacen sospechar a la familia sobre el posible uso de alguna sustancia química para facilitar el robo, aunque esto es materia de investigación.

Debido al fuerte impacto emocional, el menor tuvo que recibir atención por parte del psicólogo de su colegio, ya que presenta una afectación severa tras haber creído que la vida de sus padres estaba en riesgo.

