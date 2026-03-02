La inseguridad en Bogotá sigue bajo la lupa tras conocerse un nuevo caso de ‘paseo millonario’ bajo la modalidad de uso de sustancias tóxicas. Este episodio evidencia que situaciones como la recientemente denunciada por Diana Ospina en la capital no son hechos aislados, sino que forman parte de una preocupante frecuencia delictiva en sectores de entretenimiento y rumba.

Sigue a PULZO en Discover

En esta ocasión, la víctima es un hombre que, tras salir de un establecimiento nocturno, abordó un vehículo de servicio público sin imaginar que despertaría en medio de una pesadilla financiera. En un testimonio entregado a Noticias RCN, el afectado relató la rapidez con la que perdió el conocimiento tras subir al taxi.

“Salgo de la rumba, abordo un taxi en la madrugada, me subo al taxi. Pasa el tiempo llegando a la casa, el señor taxista siempre que me echa algo, me mareo. Me roba el celular y, fuera de eso, me roban un dinero”, explicó la víctima al medio citado.

Lee También

(Vea también: ¿Hacen más paseos millonarios en Bogotá a hombres o mujeres? Caso Diana Ospina destapa aterrador dato)

Una víctima del paseo millonario en Chapinero relató cómo cayó en manos de delincuentes. Actualmente enfrenta una deuda de más de 20 millones tras el hurto ⬇️ https://t.co/t4Ps7DACKb — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 2, 2026

Según el reporte, mientras el ciudadano permanecía bajo los efectos de lo que se presume era escopolamina, los delincuentes procedieron a vulnerar su seguridad digital. Con el control de su teléfono celular, los sujetos accedieron a sus aplicaciones bancarias para hacer movimientos que el afectado jamás autorizó.

La gravedad del asunto radica en que no solo se limitaron a vaciar sus cuentas de ahorros. Los delincuentes efectuaron transferencias, habilitaron créditos rotativos y efectuaron avances de tarjetas de crédito, comprometiendo seriamente el historial crediticio de la víctima.

El impacto económico ha sido devastador para la víctima, quien ahora debe enfrentar obligaciones financieras que superan su capacidad de pago. El monto más alarmante corresponde a un solo movimiento por más de 20’000.000 de pesos.

“Ya me empezaron a cobrar uno de 20’280.000 pesos, un avance de mi tarjeta que yo ni siquiera hago. Nunca he hecho avances”, aseguró el hombre a Noticias RCN, visiblemente afectado por la situación.

A pesar de haber interpuesto la denuncia formal ante las autoridades competentes y de acudir directamente a la entidad bancaria para reportar el fraude, el ciudadano manifestó que la respuesta obtenida no fue la esperada. Según su versión, el banco le ha comunicado que debe asumir la deuda, argumentando que las transacciones se realizaron siguiendo los protocolos de seguridad de la aplicación, a pesar de que él se encontraba en un estado de indefensión.

Este caso vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la responsabilidad de las entidades financieras y la seguridad en el transporte público de Bogotá durante las horas de la madrugada.

* Pulzo.com se escribe con Z