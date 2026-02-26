Un procedimiento policial provocó revuelo en La Candelaria luego de que uniformados atendieran el reporte de un presunto hurto dentro de un establecimiento comercial. Según el informe oficial, la alerta fue recibida por agentes del Policía Nacional de Colombia adscritos al CAI Rosario, quienes acudieron al lugar tras el llamado de la comunidad.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con las autoridades, una persona habría tomado una joya avaluada en cerca de un millón de pesos. Tras verificar la situación, el señalado fue conducido al Centro de Traslado por Protección como parte del procedimiento preventivo. Sin embargo, durante el registro realizado por los uniformados no se hallaron elementos relacionados con el supuesto robo.

(Vea también: Cómo fue el otro robo que le achacan a taxista que llevó a Diana Ospina: ahora dice que es víctima)

El caso tomó un giro particular luego de que circulara un video en redes sociales. En la grabación, una empleada del establecimiento afirma que el presunto responsable habría ingerido la joya, lo que explicaría por qué no fue encontrada durante la requisa realizada por los agentes.

Lee También

Pese a la intervención policial, no se presentó una denuncia formal por parte del comercio o de posibles afectados, situación que limita el avance de un proceso judicial. Por ahora, el hecho permanece como un caso en verificación dentro de las actuaciones de control que se adelantan en el centro histórico de la capital.

* Pulzo.com se escribe con Z