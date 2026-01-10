Un viaje soñado a Medellín se transformó en una horrible tragedia para una familia del Caquetá al atravesar el Huila, marcando así el inicio de 2026 con un derramamiento de sangre que ha conmocionado a la región. La aterradora saga pone nuevamente en la palestra la compleja situación de la seguridad en el Huila, un departamento colombiano ubicado al suroeste del país, según informó El Tiempo.

Sigue a PULZO en Discover

La familia, que viajaba en una camioneta Toyota Hilux de placas LUR 121, había iniciado su camino sin contratiempos en la región de Cartagena del Chairá. Sin embargo, en una zona localizada entre los municipios de Garzón y El Agrado, hombres armados interceptaron su vehículo y comenzó el horror que culminó con tres muertes, de acuerdo con el rotativo.

Las principales víctimas fueron identificadas como Ovier Martínez Vargas, de 51 años, y Yineth Soto Sánchez, de 40. “Encontramos los cuerpos sin vida cerca al viaducto de El Quimbo, abandonados por los agresores”, informó la policía regional a medios locales.

Trascendió que durante el ataque, Jesús Antonio Canizales, esposo de Yineth, logró escapar, aunque solo momentáneamente. Desesperado, se lanzó al embalse de El Quimbo, uno de los más grandes de la región. Sin embargo, tras horas de rastreo, su cuerpo también fue encontrado sin vida por los equipos de rescate.

Lee También

Por fortuna, el hijo de 14 años de Yineth Soto logró evadir a los asesinos y alertar a las autoridades sobre lo ocurrido. Las primeras investigaciones revelan que el móvil de los hechos pudo ser el robo, con los presuntos criminales huyendo posteriormente con la camioneta propiedad de las víctimas.

La tragedia ha causado conmoción en la región, principalmente en Cartagena del Chairá, lugar de origen de Martínez Vargas, quien era una figura muy apreciada por su labor como árbitro en eventos deportivos. La Alcaldía local en un comunicado expresó que “lamenta profundamente la muerte de Ovier Martínez y expresa condolencias a sus familiares, manifestando solidaridad frente a la tragedia”, como señaló El Tiempo.

Lee También

Por su parte, la Policía del Huila le está dando caza a los responsables y ha intensificado las labores de investigación. Según el coronel Carlos Eduardo Téllez Betancourt, comandante de la Policía del departamento, “continúan las labores de búsqueda de información, revisión de cámaras y recolección de testimonios, con el fin de ubicar y capturar a los responsables”.

* Pulzo.com se escribe con Z

Homicidios reportados en Colombia

El siguiente mapa, desarrollado por Esri Colombia, muestra información de homicidios reportados en Colombia por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.