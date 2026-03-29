Un nuevo caso de acoso contra una mujer quedó registrado en video y ha desatado varias reacciones en redes sociales. El hecho ocurrió en una sede de Carulla, en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

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En las imágenes se observa el momento en el que la joven, luego de hacer una compra, es abordada verbalmente por un hombre que comienza a hacerle comentarios sobre su forma de vestir.

Este es el video del hecho:

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Qué pasó durante el caso de acoso y reacción de clientes

Ante la situación, la mujer pidió apoyo al personal de seguridad del establecimiento y comenzó a grabar lo ocurrido, alertando el comportamiento del hombre.

En medio del reclamo, el sujeto continuó con los comentarios, lo que aumentó la mayor tensión en el lugar.

La escena provocó la reacción de otros clientes, quienes intervinieron para defender a la joven y confrontaron al presunto agresor, en un momento que estuvo cerca de terminar en agresiones físicas.

Finalmente, el hombre abandonó el lugar, mientras la víctima manifestó sentirse afectada y con temor tras lo ocurrido.

Víctima de acoso esxpuso el caso en redes sociales

La mujer, identificada como Valentina Díaz, compartió el video en sus redes sociales y explicó que el acoso se habría dado por su vestimenta, luego de salir del gimnasio.

En su denuncia, rechazó este tipo de comportamientos y señaló que las mujeres no deberían tener que soportar comentarios o agresiones por su forma de vestir.

Asimismo, hizo un llamado a frenar este tipo de situaciones y a cambiar las actitudes que perpetúan el acoso en espacios cotidianos como supermercados o la vía pública.

“Ya basta de sexualizarnos y de creer que todo es para ‘provocar’ a los hombres. No es así. Es la mentalidad enferma de algunas personas la que sigue generando acoso, abuso y violencia contra niñas y mujeres”, señaló.

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