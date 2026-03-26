Luego de las graves acusaciones de acoso reveladas por Paloma Valencia, Acxan Duque Gámez presentó su renuncia al cargo que ocupaba en el Ministerio de la Igualdad.

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La noticia fue confirmada oficialmente por la entidad y divulgada por El Tiempo, marcando un punto crítico en la gestión de la cartera liderada por el ministro Luis Alfredo Acosta. La dimisión ocurre en un contexto de fuerte presión política y social que exige entornos laborales seguros para las mujeres en el sector público.

La controversia se originó a raíz de una queja formal presentada ante el Comité de Convivencia Laboral de la institución. En el documento, una funcionaria denunció haber recibido material de contenido íntimo y explícito por parte de Duque, quien era su superior jerárquico.

Según el testimonio de la víctima, el mensaje fue enviado sin su consentimiento a través de un canal de comunicación personal, mezclando temas de trabajo con conductas que excedieron los límites profesionales y generaron una profunda incomodidad.

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Paloma Valencia, quien hizo pública la situación, calificó el comportamiento como inaceptable y solicitó de manera urgente que la Procuraduría y la Defensoría brinden protección integral a la denunciante.

La congresista aprovechó la coyuntura para cuestionar la administración actual, señalando que los funcionarios no solo enfrentan problemas de ejecución presupuestal, sino que ahora también se ven expuestos a este tipo de agresiones.

Por su parte, el ministro Luis Alfredo Acosta manifestó que no tenía conocimiento previo de estas denuncias antes de que se hicieran mediáticas. No obstante, aseguró que el ministerio activará todos los protocolos de atención a víctimas para garantizar el debido proceso.

Actualmente, se adelantan investigaciones internas para determinar si existen otras personas afectadas por conductas similares dentro de la oficina jurídica. La salida de Duque busca mitigar el impacto institucional mientras avanzan los procesos disciplinarios correspondientes.

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