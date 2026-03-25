El Instituto Nacional de Medicina Legal confirmó la identificación de 10 de los más de 60 militares que murieron en el accidente del avión Hércules C-130 ocurrido durante el festivo en Puerto Leguízamo (Putumayo).

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El siniestro ocurrió a las 9:54 de la mañana, segundos después de que la aeronave despegara desde el aeropuerto del municipio. El avión había llegado desde Bogotá y tenía como destino Puerto Asís, transportando tropas del Ejército Nacional en el sur del país. En total, 126 personas iban a bordo cuando se presentó la emergencia.

Tras la caída en una zona rural, habitantes del sector, bomberos voluntarios y miembros de la Armada apoyaron las labores de auxilio. Varios heridos fueron trasladados a centros asistenciales, mientras que horas después se confirmó que 69 personas perdieron la vida en este hecho que estremeció al país.

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Los cuerpos fueron llevados a Bogotá para su plena identificación, proceso que avanza con un equipo forense especializado. “El Instituto continuará trabajando para avanzar en los procesos de identificación de las demás víctimas, garantizando rigor técnico, respeto por la dignidad humana y acompañamiento institucional a sus familiares”, señaló el director Ariel Emilio Cortés.

Estas son las primeras 10 víctimas identificadas por Medicina Legal:

Ariel Leonardo Villota Guevara Jaime Alexander Fernández Camargo Yeferson Fabian Otavo Yaima Andrés Javier Moreno Chávez Luis Eduardo Blanco Hernández Mateo Herrera López Benjamín Esteban Pérez Torres Jhonathan Stid Pinzon Reyes Rafael Santos Guerra Almeida Daniel Esteban Arias Pérez

El proceso de identificación continúa mientras el país sigue atento a las investigaciones que permitan esclarecer qué ocurrió con la aeronave, en uno de los accidentes más graves de los últimos años.

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