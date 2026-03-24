El caso relacionado con presuntas denuncias de acoso en Caracol Televisión ha tenido un nuevo desarrollo luego de conocerse la salida de dos de sus reconocidos periodistas: Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. La información fue confirmada por el propio canal a través de un comunicado oficial, en el que se explican las decisiones adoptadas frente a esta situación.

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(Vea también: “Nunca mi actuar tuvo esa intención”: Jorge Alfredo Vargas habla luego de salir de Caracol TV)

De acuerdo con el pronunciamiento de la empresa, la terminación del vínculo laboral con Orrego fue una decisión unilateral, mientras que la salida de Vargas se dio de mutuo acuerdo.

En el mismo comunicado, el canal enfatizó que estas determinaciones no representan un juicio sobre los hechos denunciados ni implican conclusiones acerca de responsabilidades individuales.

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Según explicó la compañía, las medidas buscan proteger la integridad de todas las personas involucradas, así como de sus familias, permitir que las investigaciones avancen con independencia y mantener la confianza del público en la organización. Asimismo, manifestaron su pesar por haber llegado a este escenario.

Paloma Valencia se pronunció sobre el asunto de Caracol TV y RTVC con Hollman Morris

Una de las voces que reaccionaron a este hecho fue la precandidata presidencial Paloma Valencia, quien utilizó sus redes sociales para pronunciarse al respecto.

En su mensaje, la dirigente política planteó un contraste entre las decisiones tomadas por Caracol Televisión y la postura de RTVC frente a denuncias que involucran a su actual director, Hollman Morris.

En su publicación, Valencia destacó la actuación del canal privado tras las denuncias que ya están siendo investigadas por la Fiscalía General de la Nación, sugiriendo que existe una diferencia en la manera en que las instituciones manejan este tipo de casos.

Vale la pena contrastar:

las decisiones adoptadas por @CaracolTV luego de las graves denuncias que ya investiga @FiscaliaCol por acoso, y la actitud de @RTVCco con las denuncias contra @HOLLMANMORRIS pic.twitter.com/oRaRUei1eY — Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) March 24, 2026

Su comentario causó diversas reacciones en redes sociales, donde algunos usuarios respaldaron su postura y aprovecharon para expresar críticas hacia RTVC y su dirección.

Entre los comentarios de sus seguidores, se evidenció un tono de apoyo hacia la precandidata, así como fuertes cuestionamientos hacia la gestión de los medios públicos.

Algunos usuarios señalaron que situaciones como estas reflejan problemas estructurales en las instituciones, mientras que otros insistieron en la necesidad de mayor firmeza por parte de los líderes políticos frente a este tipo de denuncias.

¿Qué dijo Jorge Alfredo Vargas?

Luego de que Caracol Televisión anunciara la finalización de los contratos de Jorge Alfredo Vargas y Ricardo Orrego, en medio de un escándalo por presunto acoso dentro de la compañía, se conoció la postura del presentador.

Minutos después del anuncio, Vargas se pronunció públicamente y confirmó que su salida se dio de mutuo acuerdo, tal como lo indicó el canal. El periodista, con más de dos décadas de trayectoria en la empresa, calificó la decisión como “entendible” dada la coyuntura actual, a través de un comunicado publicado en su cuenta de X.

Paloma Valencia confirmó a Juan Daniel Oviedo como fórmula vicepresidencial

Luego de varias reuniones, Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo se reunieron una última vez en la casa de la candidata del Centro Democrático para hablar sobre los puntos en común que los llevarán a ser fórmula presidencial y una opción de centro-derecha para las elecciones del 31 de mayo.