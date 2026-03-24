Jorge Alfredo Vargas dio su versión sobre su salida de Caracol Televisión, luego de que en el canal se dio a conocer un presunto caso de acoso contra algunas colaboradoras.

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El periodista bogotano aseguró que cometió errores, pero que siempre hizo lo posible por hacer lo “correcto” en su puesto como periodista de Caracol, en el cual estuvo durante más de 20 años. Sin embargo, dejó una advertencia a las personas que consideran que no cumplió con sus labores.

¿Qué ocurrió en Caracol Televisión por presuntos casos de acoso?

La situación escaló el pasado 20 de marzo, fecha en la que el canal dio a conocer unas denuncias de personas que aseguraban ser víctimas de colaboradores del lugar. La empresa informativa aseguró en aquel entonces que se trataba de dos presentadores y que activó los protocolos establecidos por la ley para hacer seguimiento a este tipo de situaciones.

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Con el paso de los días, surgieron versiones de que los involucrados serían Ricardo Orrego y el propio Vargas. Finalmente, Caracol sacó otro comunicado sobre el caso, en el que anunciaba que ambos periodistas ya no hacían más parte de su nómina.

Por el lado de Orrego, el canal aseguró que le finalizó el contrato, mientras que con Vargas fue por mutuo acuerdo, algo que él propio comunicador confirmó.

“Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias”, agregó Caracol en su comunicado.

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