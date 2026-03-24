El caso con las denuncias de acoso en Caracol Televisión tuvo un nuevo capítulo luego de que se reveló que Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas no continúan en esa empresa. Así lo informó el canal en un comunicado.

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“En los últimos días se han conocido denuncias de particular gravedad que conmueven profundamente a nuestra organización y que han exigido una respuesta clara responsable y transparente. En Caracol Televisión entendemos que situaciones de esta naturaleza deben ser abordadas con la máxima seriedad con respeto por todas las personas involucradas y con un compromiso inequívoco con las víctimas y con la verdad”, inició el texto.

A pesar de que hasta ahora no se habían mencionado nombres, ahora salieron a flote los de dos periodistas que duraron más de dos décadas en el reconocido medio de comunicación, además de que integraban el equipo de Blu Radio.

“En ese marco, hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego y se ha terminado de mutuo acuerdo el contrato laboral con el señor Jorge Alfredo Vargas. Estas decisiones no constituyen un juicio de valor sobre los hechos denunciados ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales. Responden a la necesidad de proteger la integridad de todas las personas involucradas y sus familias, asegurar que las investigaciones puedan adelantarse con plena independencia y preservar la confianza que la sociedad deposita en nuestra organización. Lamentamos profundamente que se haya llegado a esta situación”, explicó la empresa.

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Al igual que Néstor Morales expresó su apoyo a las mujeres que denunciaron el acoso, entre otras figuras públicas, Caracol Televisión extendió su respaldo en medio de este proceso.

“A quienes han alzado la voz, les expresamos nuestro respeto y reconocimiento sabemos que hacerlo no es fácil. Este proceso está orientado a escucharlas, acompañarlas y garantizar que cada testimonio sea tratado con la seriedad, el cuidado y la confidencialidad que merece”, señaló en el documento.

Luego de hacer pública su determinación en medio del escándalo, se indicó la intención de mantenerse firmes en su propósito de protección para las personas en situaciones de vulnerabilidad dentro de la organización.

“Caracol Televisión reafirma su compromiso con la permanente construcción de un entorno laboral seguro, respetuoso y digno para todos nuestros colaboradores, sin distingo alguno. Hemos tomado y seguimos reforzando todas las medidas para que este propósito se cumpla día a día”, finalizó el texto.

La decisión se divulgó días después de que Juan Roberto Vargas se refirió a las denuncias de presunto acoso, aunque para ese momento ningún nombre se había mencionado dentro del proceso.

El caso ha provocado múltiples reacciones y esta medida se convierte en un nuevo capítulo por parte de la compañía que es una de las más reconocidas no solo dentro de Colombia sino a nivel internacional.

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