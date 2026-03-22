Caracol Televisión reveló la activación de sus protocolos internos tras recibir señalamientos por “presunto acoso sexual” contra algunos de sus comunicadores, una decisión que muchos han aplaudido porque no es algo común que una empresa tome este tipo de acciones.

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Por eso, este domingo, en el programa dominical Sala de Prensa Blu, Juan Roberto Vargas, el director de Noticias Caracol, habló sobre estas denuncias y las reacciones que estas han provocado en redes sociales.

Vargas, siguiendo el comunicado del canal, dejó claro que esto no quedará en un tema mediático, sino que buscarán que las investigaciones tengan profundidad y que se han puesto “del lado de las víctimas y de sus familias y que, por eso mismo, Caracol Televisión decidió hacer público el caso”, añadió.

Juan Roberto Vargas también dejó clara la posición del canal en acompañar a las personas que han denunciado estos casos y dijo: “Aquí no somos jueces, pero tampoco somos espectadores y por eso hemos hecho lo que hemos hecho, de poner esta denuncia, un tema que, como ustedes lo han visto, es tendencia en todas las redes digitales (…) A los temas, por muy dolorosos que sean, hay que afrontarlos, hay que asumirlos y hay que buscarles salida y solución, y hay que tomar medidas”.

De hecho, al director de Noticias Caracol se le alcanzó a quebrar la voz cuando dijo que eso es lo que le han enseñado en la casa: “En el caso personal, mi madre, mis tías, mi abuela, mi esposa, mis hijos y así lo vamos a hacer aquí, en Caracol Televisión”.

Caracol Televisión dio aviso de estas investigaciones

Según explicó la compañía en un comunicado oficial, la reacción fue inmediata y se ajusta tanto a sus lineamientos corporativos como a las disposiciones legales vigentes en Colombia. En ese sentido, la organización dejó claro que el proceso ya está en marcha y se adelanta bajo estrictos criterios de confidencialidad y rigor.

Uno de los puntos clave del pronunciamiento tiene que ver con la garantía del debido proceso. Caracol Televisión subrayó que la investigación respetará cada una de las etapas establecidas, así como los derechos de todas las personas involucradas, evitando cualquier tipo de juicio anticipado. La empresa insiste en que cualquier decisión deberá estar respaldada por pruebas verificables y un análisis detallado de los hechos.

Además, el canal enfatizó que, en paralelo al desarrollo de la investigación, se está priorizando la protección y el acompañamiento de las posibles víctimas. Este enfoque busca no solo esclarecer lo ocurrido, sino también brindar garantías a quienes habrían resultado afectados, en un proceso que, aseguran, se llevará a cabo con la mayor celeridad posible.

Por ahora, la compañía no ha revelado detalles sobre las personas implicadas ni sobre las circunstancias específicas de las denuncias. Esta reserva responde, según indicaron, a la necesidad de proteger la integridad del proceso y evitar afectaciones reputacionales antes de que se determinen responsabilidades de manera definitiva.

El caso sigue en desarrollo y se suma a una serie de situaciones que han puesto bajo la lupa las dinámicas laborales en distintos sectores. En ese contexto, Caracol Televisión reiteró su compromiso con la construcción de espacios de trabajo seguros, respetuosos y libres de cualquier forma de acoso, un mensaje que cobra especial relevancia mientras avanzan las investigaciones.

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