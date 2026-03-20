En el documento, Caracol Televisión explica que fueron recibidas denuncias contra los comunicadores por “presunto acoso sexual”.

Sigue a PULZO en Discover

“Caracol Televisión informa que ha activado de manera inmediata los protocolos internos y los procedimientos establecidos por la ley para la atención e investigación de este tipo de situaciones”, afirmó la empresa de medios.

Uno de los puntos centrales del comunicado es la garantía del debido proceso. La organización enfatizó en que la investigación se llevará a cabo respetando los tiempos, las etapas y los derechos de todas las personas implicadas, evitando juicios anticipados o conclusiones prematuras. Este enfoque busca asegurar que las decisiones que se adopten estén basadas en pruebas verificadas y en un análisis riguroso de los hechos.

El caso se encuentra en desarrollo y, por ahora, la empresa no ha revelado detalles adicionales sobre los implicados, precisamente para proteger la integridad del proceso y evitar afectaciones a las personas involucradas antes de que se establezcan responsabilidades de manera definitiva.

Lee También

“Priorizando en todo momento la protección y el acompañamiento de las eventuales víctimas, con el propósito de esclarecer los hechos y tomar las decisiones que correspondan a la mayor brevedad posible”, agrega el comunicado de Caracol TV.

Finalmente, la compañía enfatiza que mantiene su compromiso con la promoción de ambientes laborales seguros, respetuosos y “libres de cualquier forma de acoso”.

Este es el comunicado completo del canal:

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.