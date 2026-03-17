Ver el Mundial ya no será lo mismo. La Fifa acaba de dar un golpe sobre la mesa al anunciar un acuerdo que promete revolucionar la manera en la que millones de personas seguirán el torneo más importante del planeta: YouTube será protagonista en la Copa del Mundo de 2026.

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La alianza, que incluye a los canales dueños de los derechos, abre la puerta a una experiencia mucho más cercana, digital y pensada para las nuevas generaciones. Ya no se tratará solo de sentarse frente al televisor, sino de vivir el Mundial desde múltiples pantallas y formatos.

Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es que, por primera vez en la historia, los aficionados podrán ver en YouTube los primeros 10 minutos de cada partido en vivo. Un cambio que podría enganchar a millones desde el pitazo inicial y llevarlos luego a las transmisiones completas.

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Pero eso no es todo. También habrá partidos completos disponibles en la plataforma, además de resúmenes extendidos, contenido exclusivo detrás de cámaras, análisis, clips cortos y material bajo demanda que acercará el torneo a públicos que antes no lo seguían con tanta intensidad.

La apuesta es clara: conquistar a nuevas audiencias. Y para lograrlo, la Fifa no solo se apoyará en los medios tradicionales, sino también en creadores de contenido, quienes tendrán acceso sin precedentes al torneo. Esto significa historias humanas, miradas distintas y contenido más cercano que podría hacer del Mundial un fenómeno aún más global.

Además, como parte de esta estrategia, los fanáticos podrán revivir momentos históricos gracias a la apertura del archivo digital del organismo, con partidos completos y jugadas icónicas que marcaron épocas.

Desde la organización aseguran que esta movida busca adaptarse a un entorno mediático en constante cambio, donde el consumo digital manda y plataformas como YouTube tienen un alcance difícil de igualar.

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El Mundial de 2026, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, no solo será histórico por su formato ampliado, sino también por la manera en la que el mundo lo verá. Y todo apunta a que esta vez, el fútbol se vivirá más conectado, más inmediato y más global que nunca.

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