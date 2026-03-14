En medio de las dificultades logísticas provocadas por la guerra en Oriente Medio, la selección nacional de Irak confirmó que viajará a México para disputar su partido de repechaje rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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El anuncio lo hizo el presidente de la Federación Iraquí de Fútbol, Adnan Dirjal, quien aseguró que el equipo podrá cumplir con su compromiso internacional pese al complejo contexto en la región.

Según explicó el dirigente, la delegación viajará a finales de la próxima semana en un avión privado para garantizar el traslado del plantel.

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“El equipo nacional partirá a finales de semana hacia México en un avión privado y hemos logrado ponernos en contacto con algunos clubes en los que juegan nuestros futbolistas profesionales para que se incorporen al equipo antes”, señaló Dirjal en un mensaje publicado en redes sociales.

El partido clave rumbo al Mundial

El encuentro de repechaje se disputará el 31 de marzo en la ciudad de Monterrey. Allí, la selección iraquí se enfrentará al ganador del partido entre Bolivia y Surinam, que se jugará cinco días antes en la misma sede.

El duelo definirá uno de los últimos cupos disponibles para el Mundial que se celebrará en Norteamérica.

Un grupo exigente en el Mundial

El equipo que logre avanzar en esta serie se integrará al Grupo I del torneo, donde ya están confirmadas selecciones de peso internacional como Francia, Senegal y Noruega.

El Mundial de 2026 será organizado de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, y será la primera edición con un formato ampliado a 48 selecciones.

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