Facatativá se encuentra en máxima alerta tras una de las madrugadas más difíciles de su historia reciente. Una fuerte e incesante temporada de lluvias provocó inundaciones masivas que tienen bajo el agua a por lo menos 15 barrios del municipio, dejando un saldo preliminar de 2.500 familias afectadas que, en muchos casos, reportan pérdida total de sus enseres.

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Según la administración municipal y los relatos de los habitantes, no se registraban precipitaciones de esta intensidad desde hace dos décadas. En varios sectores, el agua superó el nivel de los andenes e ingresó con fuerza a los primeros pisos de las casas y a los sótanos de los conjuntos residenciales, causando graves daños materiales y estructurales. La magnitud de la emergencia ha desbordado la capacidad de respuesta inicial.En varios sectores, el agua superó el nivel de los andenes e ingresó con fuerza a los primeros pisos de las casas y a los sótanos de los conjuntos residenciales, causando graves daños materiales y estructurales.

Los testimonios recogidos por la periodista Nicoll Buitrago, de Noticias Caracol, reflejan el dolor de la comunidad: “Triste, duele, porque es el trabajo de muchas familias”, señaló un vecino mientras intentaba rescatar algo de su vivienda. Otros, resignados, solo piden “misericordia”, pues el nivel del caudal no dio tregua durante toda la noche, obligando a cientos de personas a permanecer en vela.

En la zona de desastre se encuentran desplegadas unidades de los Bomberos, la Cruz Roja, la Defensa Civil, la Policía y el Ejército Nacional. Las labores se centran en la evacuación de personas atrapadas y en asegurar los perímetros, ya que muchos vehículos quedaron varados en las calles y existe el temor de posibles saqueos o hechos de inseguridad en medio del caos.

Por ahora, los equipos de emergencia esperan que el nivel de las aguas disminuya para iniciar el censo oficial de damnificados y las labores de limpieza. Mientras tanto, Facatativá permanece en vilo, con sus habitantes mirando al cielo y esperando que la lluvia cese para empezar de cero entre el barro y las pérdidas.

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