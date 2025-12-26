En una operación exitosa llevada a cabo por las Fuerzas Militares se logró frustrar un potencial atentado terrorista en el municipio de Facatativá, en el departamento de Cundinamarca. Gracias a la detección oportuna de un almacén ilegal de armamentos, se evitó una grave amenaza que se cernía sobre la población civil.

El descubrimiento ocurrió en el barrio Cartagenita, gracias a funciones de inteligencia ejecutadas por soldados del Ejército Nacional, que están asignados a la Quinta División. En un rincón oculto, se observó material altamente explosivo que estaría destinado a la construcción de dispositivos improvisados. En el lugar se encontraron 15 kilogramos de explosivos tipo ANFO-craft (nitrato de amonio y fuel oil), 20 metros de cable dúplex, un acumulador y más de 100 recipientes de PVC, como informó Blu Radio.

El almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, se mostró complacido por la eficacia del procedimiento, que logró neutralizar de inmediato la amenaza. “La concentración de estos materiales en una zona residencial urbana simbolizaba un alto riesgo para la población civil. La detonación de estos artefactos podría haber causado graves daños tanto humanos como materiales en vasto perímetro.”, expresó el almirante en una declaración citada por la emisora.

En cuanto se determinó el peligro, los militares confiscaron los explosivos y accesorios y los entregaron a las pertinentes autoridades. Con los materiales se llevarán a cabo detonaciones controladas y análisis forenses que descartarán una posterior manipulación. Las averiguaciones ahora siguen su curso para identificar la estructura criminal que intentaba hacer el ataque, que creen podría ser una disidencia de un grupo armado organizado o una banda criminal local.

