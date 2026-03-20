Este lunes festivo 23 de marzo, después de la emisión de Noticias Caracol de las 7:00 p. m., Especiales Caracol presentará ‘Antes de la nieve‘, un documental que invita a los televidentes a descubrir la riqueza natural y cultural de los páramos colombianos, ecosistemas únicos en el mundo y fundamentales para la vida.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Presentadores de ‘Día a Día’ se pusieron nostálgicos en vivo por una canción que les tocó las fibras)

La producción, hecha por Caracol Televisión con el apoyo de Bavaria, fue dirigida por Alessandro Angulo y producida por Laberinto. En ella participan el reconocido cantante Andrés Cepeda y el naturalista Mateo Hernández, quienes se convierten en los guías de una travesía que combina ciencia, arte y sensibilidad ambiental.

Colombia, considerada la cuna de la mayoría de los páramos del planeta, es el escenario de esta historia. En estos territorios, donde el agua nace y la biodiversidad florece entre la niebla, el documental propone una experiencia que va más allá de lo visual.

Lee También

A través de la mirada de Mateo Hernández, el público se adentra en relatos de vida ligados a estos ecosistemas, mientras que Andrés Cepeda encuentra inspiración en los sonidos de la naturaleza para crear una canción que rinde homenaje a estos paisajes.

La narrativa del documental entrelaza el conocimiento empírico y la vivencia directa de Hernández —quien creció en contacto con el páramo— con la sensibilidad artística de Cepeda. De esta manera, ‘Antes de la nieve’ se convierte en una exploración que traduce el lenguaje de la naturaleza en música, mostrando cómo estos territorios son, en esencia, un intento del trópico por alcanzar la nieve.

Este proyecto hace parte de la estrategia de contenidos con propósito de Caracol Televisión, que busca generar impacto cultural y promover la reflexión a través de historias profundas y estéticamente cuidadas. Los documentales, en este sentido, se consolidan como una herramienta para fortalecer la memoria colectiva y visibilizar temas relevantes para el país, como la conservación ambiental y la identidad.

Por su parte, Bavaria se suma a esta iniciativa como parte de su compromiso con la protección de los ecosistemas estratégicos. Desde 2017, la compañía impulsa el programa MiPáramo, enfocado en la conservación del bosque altoandino y las zonas de amortiguación de los páramos. Este ecosistema es clave, ya que provee cerca del 70% del agua que consumen los colombianos y alberga una gran diversidad de especies.

A través de acciones de reforestación y trabajo conjunto con comunidades locales, el programa ha logrado proteger más de 16.000 hectáreas y beneficiar a unas 2.200 familias. La alianza con Caracol Televisión para la realización de este documental surge precisamente del interés por acercar estos territorios a la ciudadanía y generar conciencia sobre su importancia.

La idea de Antes de la nieve nació tras el proyecto El sendero de la anaconda, cuando surgió la inquietud de contar historias sobre aquellos rincones de Colombia que, a pesar de su relevancia, siguen siendo poco conocidos. Los páramos aparecieron entonces como un tema inevitable: no solo por su singularidad geográfica, sino por lo que representan en términos de vida, agua y diversidad.

Así, el documental se construye como un recorrido que invita a mirar con nuevos ojos estos paisajes y a reconocer su valor más allá de lo evidente. Es una historia que conecta la exploración, la música y la conciencia ambiental, y que busca dejar una huella en quienes la vean, recordando que en los páramos no solo nace el agua, sino también una parte esencial del futuro del país.

* Pulzo.com se escribe con Z