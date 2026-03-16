En las últimas horas, el nombre de Valerie de La Cruz, conocida en redes y en televisión como ‘Beba’, se volvió tendencia en distintas plataformas digitales luego de convertirse en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia‘, ‘reality’ emitido por Canal RCN.

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Su salida del programa causó una ola de comentarios entre los seguidores del formato, quienes han debatido ampliamente sobre su participación dentro de la casa.

(Vea también: “Todos me hacían el feo”: ‘Juanse’ Laverde, decepcionado con sus excompañeros de ‘La casa de los famosos’)

Durante su paso por el ‘reality’, ‘Beba’ se convirtió en una de las participantes que más conversación causó entre el público. Sus comentarios, actitudes y algunas de sus confesiones dentro del programa dividieron opiniones entre los televidentes, quienes siguieron de cerca cada uno de los momentos que protagonizó dentro de la competencia.

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Luego de su eliminación, la creadora de contenido fue invitada al programa matutino ‘Buen día, Colombia’, donde habló abiertamente sobre varios episodios que marcaron su paso por el ‘reality’.

Sin embargo, uno de los temas que más llamó la atención de los internautas fue el relacionado con un presunto acercamiento en redes sociales con ‘Juanse’ Quintero, esposo de la actriz Johanna Fadul.

‘Beba’ respondió sobre coqueteo de ‘Juanse’ Quintero, esposo de Johanna Fadul

Durante la entrevista emitida en la mañana del lunes 16 de marzo, los presentadores del programa le preguntaron directamente a ‘Beba’ sobre una afirmación que había hecho dentro del ‘reality’, en la que insinuó que Quintero le había escrito en el pasado.

El tema tomó relevancia luego de que Johanna Fadul reaccionara públicamente en sus redes sociales al enterarse del comentario.

En el programa, incluso le mostraron a la exconcursante un video publicado por la actriz, en el que aparece preguntándole directamente a su esposo si en algún momento había tenido contacto con ‘Beba’ a través de redes sociales. La situación causó curiosidad entre los seguidores del ‘reality’, quienes empezaron a debatir sobre lo ocurrido.

Ante las preguntas, ‘Beba’ decidió aclarar lo sucedido y aseguró que en realidad nunca existió un mensaje directo por parte de ‘Juanse’ Quintero. Según explicó, lo único que ocurrió fue una interacción común en redes sociales.

“’Juanse’ Quintero hace tiempo me siguió y le dio ‘like’ a algunas fotografías viejas mías. Yo realmente no lo seguí de vuelta. Después él volvió a darle ‘like’ a varias publicaciones”, explicó la exconcursante durante la entrevista.

Con esta declaración, Beba buscó aclarar el malentendido que surgió a raíz de su comentario dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’, pues sus palabras habían sido interpretadas por algunos espectadores como si hubiera existido una conversación directa entre ambos.

Además, la influencer aprovechó el espacio para enviar un mensaje tanto a Johanna Fadul como a ‘Juanse’ Quintero, con el fin de dejar claro que nunca tuvo la intención de causar incomodidad ni interferir en la relación de la pareja.

Según expresó, si sus palabras causaron confusión o molestia, ofrece disculpas, pues en ningún momento quiso provocar una situación incómoda ni crear un problema dentro del matrimonio.

De esta manera, ‘Beba’ intentó cerrar el capítulo que causó controversia en redes sociales, aclarando que todo se trató de una interacción simple en redes y no de un acercamiento personal.

Mientras tanto, su salida de ‘La casa de los famosos Colombia’ sigue dando de qué hablar entre los seguidores del programa, quienes continúan comentando los momentos más polémicos que dejó su participación dentro del ‘reality’.

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