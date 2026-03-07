Según lo indicado por esta fuente a ‘Lo sé todo’, el actor Sebastián Gutiérrez y la actriz y bailarina Diana Correa habrían decidido separarse después de 10 años de matrimonio. Este anuncio, aunque no oficial, ha encendido las alertas y ha generado una gran cantidad de preguntas sobre las razones que llevaron a la pareja a tomar esta drástica decisión.

(Vea también: La esposa de Sebastián Gutiérrez entró a 'La casa de los famosos' y abrazó a 'Culotauro')

¿Qué pasó con el actor Sebastián Gutiérrez?

La relación entre Sebastián y Diana parecía una de las más duraderas y estables en el mundo del espectáculo. La pareja, conocida por su fuerte compromiso religioso, había llegado virgen al matrimonio debido a sus creencias cristianas, lo que le otorgaba un matiz aún más especial y admirable para sus seguidores.

Se les veía como un ejemplo de amor y fidelidad dentro de un mundo donde las relaciones suelen ser efímeras y llenas de altibajos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

Ambos se conocieron en 2016, cuando Sebastián Gutiérrez, quien es cantante, participó en un musical en el que Diana Correa fue la bailarina. Lo que comenzó como una amistad, pronto se transformó en un intenso noviazgo de cinco años. Su relación avanzó rápidamente, y el 8 de febrero de 2021, decidieron dar el siguiente paso: se casaron.

En ese momento, muchos vieron esta unión como un símbolo de amor eterno, especialmente al saber que habían decidido mantener el celibato antes de su matrimonio, lo que solo aumentaba el romanticismo y la admiración de sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nathalia Gutierrez (@narartist)

¿Por qué se separó el actor Sebastián Gutiérrez?

Según la fuente cercana a la pareja, la decisión de separarse se tomó hace varios meses. Aunque hasta ahora no se había confirmado públicamente, el comportamiento de ambos en sus redes sociales alimentó las especulaciones. La pareja había disminuido significativamente las publicaciones juntos, lo que despertó la curiosidad de sus seguidores.

Además, los rumores sobre una posible separación crecieron debido a la falta de apariciones públicas y de imágenes de ambos compartiendo momentos como pareja.

Al parecer, la principal razón de su separación fue la necesidad de explorar nuevos horizontes y conocer otras personas. Según la misma fuente, el amor entre ellos se fue desvaneciendo con el tiempo, y ambos decidieron que era lo mejor para sus vidas separarse, aunque este proceso fue doloroso.

La relación que parecía estar marcada por el amor incondicional y el compromiso mutuo terminó debido a la inevitable evolución personal de cada uno.

Sebastián Gutiérrez: un retiro difícil de ‘La casa de los famosos’

En paralelo a estos acontecimientos personales, Sebastián Gutiérrez vivió una experiencia emocionalmente complicada dentro del reality ‘La casa de los famosos’ en 2024.

El actor decidió abandonar el programa el pasado domingo 24 de marzo de 2024, después de varias semanas de estar en el centro de atención. Según explicó la presentadora Cristina Hurtado, la salida de Sebastián fue por recomendación del equipo de psicología del canal.

En los días previos a su salida, el actor había experimentado episodios relacionados con su salud mental, lo que llevó a los especialistas a sugerirle que se retirara del programa para su bienestar.

Sebastián, consciente de la importancia de cuidar su salud mental, manifestó que estaba convencido de que tomar esta decisión era lo mejor para él. En su salida, agradeció a sus compañeros y al programa por la experiencia vivida y expresó su esperanza de que esta pausa le permitiera enfocarse en su bienestar.



El futuro de Sebastián y Diana

Aunque la separación de Sebastián Gutiérrez y Diana Correa es un tema que genera tristeza para muchos de sus seguidores, ambos parecen estar tomando los pasos necesarios para sanar y seguir adelante con sus vidas.

El actor continúa con su participación en la novela ‘Rigo‘ del mismo canal, donde los televidentes pueden ver su trabajo, mientras que Diana, por su parte, sigue siendo una de las figuras más queridas en el mundo del entretenimiento.

