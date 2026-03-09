La competencia en ‘La casa de los famosos Colombia’ continúa avanzando y cada gala marca un nuevo giro dentro del juego. En esta ocasión, la eliminación dejó a más de uno sorprendido, pues ‘Juanse’ Laverde se convirtió en el nuevo participante en abandonar la casa tras obtener el porcentaje más bajo de votación por parte del público.



Los resultados de la votación quedaron de la siguiente manera: Alexa Torrex obtuvo el 33,92 % de los votos, consolidándose como la más apoyada de la noche.

En segundo lugar se ubicó Yuli Ruiz con el 27,51 %, seguida por Eidevin López con el 12,56 %. Más abajo en la lista aparecieron Juan Palau con el 10,82 % y Juancho Arango con el 10,15 %.

Finalmente, con tan solo el 5,04 % de apoyo, ‘Juanse’ Laverde se convirtió en el eliminado de la semana, cerrando así su participación en esta temporada del programa.

¿Qué dijo ‘Juanse’ Laverde de sus excompañeros?

La salida del participante causó diferentes reacciones tanto dentro como fuera de la casa. Sin embargo, fue el propio ‘Juanse’ quien, tras abandonar la competencia, habló con Pulzo sobre lo que significó para él esta experiencia y cómo se sintió al enterarse de ciertas situaciones que ocurrieron durante su permanencia en el ‘reality’.

Según explicó, al salir del programa comenzó a conocer comentarios y actitudes de algunos compañeros que, según él, nunca se atrevieron a decirle las cosas de frente. Esta situación lo dejó con una sensación de desilusión frente a varias de las personas con las que convivió durante semanas.

“Estoy llegando a la realidad y me estoy enterando de muchas cosas. Me desilusioné de todo y de todos”, expresó el exconcursante, quien mencionó directamente a algunos de los participantes que, según afirma, lo decepcionaron dentro del juego.

Entre los nombres que mencionó estuvieron Valentino, Beba y el actor Alejandro Estrada, sobre quienes aseguró sentirse triste al conocer ciertas situaciones que ocurrieron mientras él aún se encontraba dentro de la casa.

‘Juanse’ también afirmó que durante su paso por el programa llegó a sentirse aislado del resto del grupo. Según su versión, varios de los participantes solían reunirse entre ellos, mientras que él no hacía parte de esos círculos.

“Todos allá adentro tenían sus grupos, sus invitados, sus espacios, y yo nunca era el invitado. Todos me hacían el feo. Nunca fui parte de ningún grupo. Era como el niño que deambulaba por la casa con un peluche o cantando. Me sentía muy solo”, aseguró.

El exconcursante señaló que esa sensación de aislamiento fue algo que incluso llegó a expresar dentro de la casa, aunque considera que muchos de sus compañeros no mostraron empatía frente a lo que estaba viviendo.

En un momento de la entrevista comentó: 2El resto me pedía perdón, pero al mismo tiempo me apuñalaba por la espalda. No tenían el valor de decir las cosas de frente, y eso es muy triste”.

A pesar de las críticas que lanzó contra varios participantes, ‘Juanse’ también destacó a una persona con la que espera seguir manteniendo contacto fuera del ‘reality’. Según dijo, la única persona a la que planea llamar es Lorena, con quien sintió una conexión más sincera durante el programa.

El exintegrante del ‘reality’ también se refirió a algunas de las relaciones sentimentales que se han formado dentro de la casa. Desde su perspectiva, muchas de ellas no serían completamente genuinas.

“Para mí nada de eso es real. Muchas cosas se ven forzadas o por conveniencia. Las relaciones reales no son tan bruscas, son más delicadas, me refiero a Yuli y Alejandro”, comentó.

Con su salida, el juego dentro de ‘La casa de los famosos Colombia’ continúa y los participantes que siguen en competencia deberán enfrentarse a nuevas estrategias, alianzas y eliminaciones en las próximas galas.

