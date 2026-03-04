‘Juanda Caribe’ ha protagonizado duras peleas en ‘La casa de los famosos’ y una de ellas desembocó en una sanción de Canal RCN en su contra, aunque ahora hay un nuevo tema delicado que quedó registrado en cámaras.

El artista le reprochó a Alexa Torres que un comentario suyo durante una discusión subida de tono fue utilizado sin explicar el entorno completo, a la vez que soltó una llamativa afirmación adicional para justificar su molestia.

“El contexto que además me cuentan, confirmado, es que tu equipo [de trabajo] lo que hizo fue cortar el pedazo donde yo dije eso y lo pusieron en tus redes y en las redes de todos los ‘fandom’ que tengas con la palabra ‘acusación'”, aseguró el humorista.

En ese mismo instante, Alexa Torres lo detuvo para abrir campo a la duda sobre una posible trampa en el formato de Canal RCN al señalar que al barranquillero “le dan información de afuera”, algo que está por fuera de los reglamentos en este tipo de competencia.

El comediante trató de continuar su explicación, pero la cucuteña expresó su molestia por la situación en la que el participante puso sobre la mesa un tema que deja una controversia en el aire.

Este es el video replicado en X (antes conocido como Twitter) con la afirmación de ‘Juanda Caribe’ que encendió una inesperada polémica en ‘La casa de los famosos’ sobre las publicaciones en redes sociales de los concursantes:

Juanda aceptando que producción le da información de afuera

Voten por Alexa solamente 💜#LaCasaDeLosFamososCol3#LaCasaDeLosFamososCol pic.twitter.com/TRkG6FZPfD — Mariana R. X. M (@MarianaRMX) March 4, 2026

Es importante aclarar que no se sabe de dónde es que proviene la supuesta información de la que habló ‘Juanda Caribe’ en su debate con Alexa Torres, que plantó la duda sobre el incumplimiento de las normas del juego.

¿Por qué es trampa recibir información externa de ‘La casa de los famosos’?

Cuando un concursante recibe información externa de ‘La casa de los famosos’, se rompe la columna vertebral del programa: la equidad en la competencia.

El acceso a datos sobre la percepción del público, la popularidad de sus compañeros o las críticas en redes sociales constituye una trampa, ya que permite al famoso ajustar su comportamiento de forma artificial para ganar simpatía, eliminando la espontaneidad que el televidente espera.

Desde un punto de vista estratégico, recibir noticias de afuera funciona como un mapa en un laberinto donde todos los demás caminan a ciegas. Un participante que conoce su posición frente a la audiencia puede desarticular alianzas, evitar nominaciones y manipular las emociones del grupo basándose en hechos que sus compañeros desconocen.

Esto no solo es una falta de respeto al contrato firmado con la producción, sino que también socava la confianza del público, que invierte tiempo y dinero en votaciones bajo la premisa de que todos los habitantes están bajo las mismas restricciones.

El aislamiento causa una “realidad paralela” necesaria para que surjan conflictos y resoluciones auténticas. Al introducir información del exterior, se rompe esa burbuja psicológica, permitiendo que el concursante deje de jugar con sus instintos y comience a actuar bajo un guion dictado por la conveniencia.

Cabe recordar que Yina Calderón fue sancionada en ‘La casa de los famosos’ por este mismo tema, cuando recibió información por parte de su familia en la segunda temporada en Colombia.

Este fenómeno es vigilado estrictamente por las productoras internacionales, ya que la filtración de información externa suele desencadenar sanciones severas o expulsiones disciplinarias para proteger la integridad del formato y la marca frente a los patrocinadores.

Finalmente, el cumplimiento del reglamento garantiza que el ganador sea elegido por su verdadera personalidad bajo presión y no por su capacidad de procesar datos externos. La trampa informativa desvirtúa el entretenimiento y lo convierte en una farsa, afectando los niveles de audiencia que buscan ver reacciones humanas genuinas frente a la adversidad del encierro.

