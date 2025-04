En la reciente edición de ‘La casa de los famosos’, Yina Calderón, una de las participantes más polémicas del ‘reality’, se vio involucrada en un incidente por romper las reglas.

Sanción a Yina Calderón por hacer ‘trampa’ en ‘La casa de los famosos’

Durante una de las transmisiones en vivo, ‘El jefe’, figura central del programa, comunicó a los concursantes que Yina había recibido información del exterior a través de su familia, lo cual está estrictamente prohibido en las reglas del juego.

Esta violación de las normas llevó a que Yina fuera enviada directamente a la placa de nominación, sin posibilidad de ser salvada por sus compañeros. Además, ‘El Jefe’ advirtió que cualquier intento de compartir información externa sería severamente sancionado.

Por otra parte, estaba el agravante de la pelea que protagonizó Calderón con ‘La Jessu’, participante que regresó luego de salir por petición del público al inicio de la actual temporada.

Reacción de Yina Calderón por sanción en ‘La Casa de los Famosos’​

La reacción de Yina ante la sanción fue inmediata. En un tono desafiante, expresó: “Pero, Jefe, ¿quién me va a salvar a mí? Yo aquí gano si no pleitos y peleas, de resto, no me gano nada más”. Esta declaración refleja su actitud combativa y su disposición a desafiar las reglas del programa.

Este incidente no es el primero en el que Yina se ve envuelta en controversias dentro de la casa. Anteriormente, protagonizó un altercado con la participante Manelyk González, lo que llevó a una sanción por parte de la producción. Además, su comportamiento hacia la presentadora Karen Sevillano también fue objeto de críticas, resultando en otra sanción.

Estas situaciones han causado un ambiente tenso entre los concursantes y han aumentado la atención mediática sobre su participación en el programa.​

La intervención de la familia de Yina en el programa ha sido un tema de debate entre los seguidores del programa. Algunos consideran que las reglas deben aplicarse de manera estricta para mantener la integridad del juego, mientras que otros opinan que las emociones y las relaciones familiares pueden influir en el comportamiento de los participantes.​

En este contexto, la figura de ‘El Jefe’ cobra relevancia como autoridad dentro del programa. Su capacidad para imponer sanciones y mantener el orden es fundamental. Sin embargo, también se enfrenta al desafío de equilibrar la disciplina con la dinámica emocional de los concursantes.​

La presencia de Yina Calderón en ‘La casa de los famosos’ continúa siendo un punto de interés para la audiencia. Su actitud desafiante y su disposición a romper las normas causan tanto admiración como rechazo entre los seguidores de la producción de RCN.

