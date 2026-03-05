Lady Noriega se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos Colombia’ durante la octava semana del ‘reality’ emitido por RCN Televisión. Su salida se confirmó en la gala conducida por Carla Giraldo y Marcelo Cezán, luego de que el público definiera la votación entre los participantes nominados.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Lorena Altamirano, fuera de ‘La casa de los famosos’, reveló que no logró descifrar a este participante)

Noriega obtuvo solo el 1,71 % de los votos, el porcentaje más bajo entre los concursantes en riesgo, lo que determinó su eliminación de la competencia en una semana marcada por la modalidad de doble eliminación dentro del programa.

Como parte de la dinámica, la eliminada tiene la posibilidad de nominar directamente a otro concursante antes de abandonar la competencia. En este caso, Lady Noriega decidió enviar a la placa de nominación a Alexa Torrex, quien quedó nuevamente en riesgo de eliminación para la siguiente gala.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Canal RCN (@canalrcn)

¿Cómo quedó la última votación en ‘La casa de los famosos’?

Durante la gala se revelaron los resultados completos de la votación, en la que varios participantes lograron un amplio respaldo del público. El listado quedó de la siguiente manera:

Alexa Torrex – 37,09 %

– 37,09 % JuanDa Caribe – 25,55 %

– 25,55 % Alejandro Estrada – 14,32 %

– 14,32 % Yuli Ruiz – 11,36 %

– 11,36 % Valentino Lázaro – 5,14 %

– 5,14 % Campanita – 4,82 %

– 4,82 % Lady Noriega – 1,71 %

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Canal RCN (@canalrcn)

Con este resultado, Noriega, quien ingresó el pasado 18 de febrero, tuvo que abandonar la casa y despedirse de sus compañeros, convirtiéndose en la eliminada de la semana. Su salida ocurrió en medio de una etapa intensa del programa, caracterizada por discusiones, estrategias y tensiones entre los participantes.

Durante la semana también se desarrollarán actividades como la prueba de líder, las nominaciones, la fiesta del sábado y la gala de eliminación dominical, que mantiene a los concursantes en constante competencia.

* Pulzo.com se escribe con Z