Lamine Yamal, la joven estrella del FC Barcelona y una de las grandes promesas del fútbol mundial, adquirió la icónica mansión que perteneció a Shakira y Gerard Piqué en Esplugues de Llobregat, Barcelona.

(Vea también: [Video] Lluvia de golazos en Real Madrid vs. Barcelona, en día inesperado para Mbappé en Bernabéu)

La negociación duró tres meses, según confirmó la periodista Adriana Dorronsoro en 20 minutos, quien además aseguró que “no acudieron Shakira ni Piqué” a firmar documentos, ya que no era necesario. Todo el proceso lo adelantaron los abogados de ambos.

De acuerdo con los reportes, el valor de la propiedad estaría entre los 11 y 14 millones de euros. Se trata de una cifra elevada, pero acorde con las características de la mansión y su ubicación privilegiada.

Lee También

La vivienda está situada en la exclusiva urbanización Ciutat Diagonal, en Esplugues de Llobregat, una de las zonas residenciales más caras y seguras del área metropolitana de Barcelona. Allí también viven o han vivido otras figuras reconocidas del deporte y la música.

Acá, fotos de la vivienda:

Lamine Yamal, daha önce Pique x Shakira çiftinin yaşadığı evi satın almak istiyor. Değeri €11M. ⚡️Barselona metropolünün en gizli semtlerinden biri olan Esplugues de Llobregat'daki ev, 2000m2'lik alana yayılıyor. 🏡Ev, ana bir yapı ve buna eklemlenen iki yapıdan oluşuyor:

▪️ 7… pic.twitter.com/J2XxfbJhsV — Tribun Dergi (@tribundergi) October 27, 2025

Cómo es la mansión que perteneció a Shakira y Piqué

La casa que Shakira y Piqué compartieron durante años es una de las más llamativas del sector. Según El Español, cuenta con más de 750 metros cuadrados construidos dentro de una parcela de alrededor de 3.800 metros cuadrados.

La propiedad está distribuida en tres pisos y tiene múltiples comodidades:

Piscinas interior y exterior, con amplias zonas de descanso.

Gimnasio y spa privados, diseñados para el uso diario de deportistas.

Pista de pádel y cancha polideportiva, ideales para el entrenamiento físico.

Amplio jardín y terrazas panorámicas, con vistas privilegiadas de la ciudad.

Varias suites con baño privado, incluyendo una habitación principal de grandes dimensiones.

Cine en casa y estudio de grabación, espacios que fueron utilizados por Shakira durante su residencia.

Además, la vivienda cuenta con altos niveles de privacidad y seguridad, características indispensables para celebridades o deportistas de élite.

La residencia fue el escenario de la vida familiar de Shakira y Piqué durante más de una década, hasta su separación en 2022. Tras el fin de la relación, la cantante colombiana se mudó a Miami junto a sus hijos, mientras que el exjugador se quedó en Barcelona.

Ahora, el inmueble pasará a manos de una nueva figura del fútbol culé. Según medios locales, Lamine Yamal planea adaptarla a su estilo de vida y convertirla en un centro de descanso y entrenamiento personal.

* Pulzo.com se escribe con Z