Shakira cantó ‘Cali pachanguero’ en el avión de camino a su concierto, antes de la presentación en el estadio Pascual Guerrero, pero lo que pasó en ese escenario fue aún más impactante.

La aparición de la barranquillera ante un público que la esperaba con ansias no solo sorprendió por su talento sino por la mezcla hecha, con otro de los íconos musicales de Colombia presentes.

Si muchas personas conocían la capacidad de la artista para interpretar diferentes géneros musicales, no tenían en carpeta que tuviera una adaptación tan notable a la salsa.

Lo interesante es que para cantar ‘Sin sentimiento’, clásico de la salsa, Shakira no pretendió que el tema se ajustara a su ritmo, sino que fue ella la que se puso en el papel de sonera para asombrar a propios y extraños.

Video de Shakira cantando con Grupo Niche en Cali la canción ‘Sin sentimiento’

La manera en que SHAKIRA se adapta a cualquier género debería ser estudiada. Que talento. Shakira x Niche #ShakiraCali #LMYNLWorldTour pic.twitter.com/BYx8WiIrAu — Carlotta (@carla_dirty) October 26, 2025

Shakira interpretó junto con la orquesta Grupo Niche el clásico de salsa ‘Sin Sentimiento’ durante su concierto en el estadio Estadio Pascual Guerrero de Cali el sábado 25 de octubre de 2025.

El momento fue uno de los más ovacionados de la noche, en el que Shakira se unió a los salseros caleños para una fusión musical emotiva que combinó pop y salsa con gran energía.

El evento marcó su regreso a Cali después de casi dos décadas sin presentarse en la ciudad, y la colaboración con Grupo Niche, nacida del entusiasmo compartido, fue anunciada como parte de la experiencia especial de la gira ‘Las Mujeres Ya No Lloran World Tour’.

En ese escenario, la letra de ‘Sin Sentimiento’ resonó con un público emocionado que celebró la unión de dos iconos de la música colombiana: la salsera vallecaucana y la barranquillera de proyección global.

La presentación conjunta fue notable, documentada por muchos de los presentes que replicaron el momento en redes sociales, con lo que marcó una de las noches más destacadas del concierto por su fuerza simbólica, musical y de integración cultural.

¿Por qué es icónica la canción ‘Sin sentimiento’ en Grupo Niche’?

La canción ‘Sin Sentimiento’ del Grupo Niche es considerada icónica dentro del género de la salsa por varias razones. En primer lugar, representa una poderosa combinación de arreglos musicales sobresalientes y una letra cargada de emoción en la que el narrador aborda la vulnerabilidad que surge al amar sin recibir correspondencia y al intentar resignar un sentimiento herido.

En segundo lugar, su inclusión en el repertorio del Grupo Niche, una agrupación que desde sus orígenes en 1979 se consolidó como una de las más influyentes de la salsa colombiana, le otorgó un respaldo artístico de primer orden.

La canción destaca también por su vigencia: todavía hoy es ampliamente escuchada, tarareada y bailada tanto en Colombia como internacionalmente, lo que demuestra que trasciende generaciones. En rankings de “mejores canciones del Grupo Niche” aparece repetidamente como una de las más populares, lo que confirma su relevancia cultural.

Además, en presentaciones especiales, como la versión sinfónica del Grupo Niche junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Colombia, ‘Sin Sentimiento’ obtuvo un espacio destacado donde su ejecución permitió evidenciar el poder emocional y musical del tema frente a una audiencia que respondió con entusiasmo. Ahora, con Shakira suma otro momento más.

Por último, el contenido lírico conecta directamente con experiencias universales de desamor, reflexión y resiliencia: líneas como “Tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona” comunican la sensación de estar atrapado entre el querer y el reconocimiento del dolor, lo que causa empatía inmediata.

