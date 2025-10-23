Shakira sumó un nuevo problema legal, pero esta vez no por una deuda con la hacienda española o un pleito conyugal: desde Estados Unidos la demandaron por un supuesto lío que tuvo con un contrato.

La notificación surgió desde la corte de Miami y el demandante es un adulto de la tercera edad que reside en California. El hombre la acusa de presunto fraude, incumplimiento de contratos y de explotar a personas mayores.

De acuerdo con el documento de la demanda contra la barranquillera, todo surgió por un supuesto acuerdo que el hombre, que supera los 80 años, tuvo con la artista. El demandante aseguró que le dio 140.000 dólares para cubrir gastos de hoteles e imprevistos médicos para su familia.

Sumado a ello, afirmó que dio 3.500 dólares extras para unos gastos de emergencia durante un supuesto viaje que la colombiana hizo a Cuba. El abuelo también dijo que firmó un contrato con la cantante para hacer 100 conciertos, en el marco de una gira internacional, y publicar un libro en coautoría de ambos en el que ‘Shaki’ detallaba sus memorias.

El adulto mayor en Estados Unidos aseguró que fue vulnerado y que perdió mucho dinero por los supuestos incumplimientos de Shakira. Por esa situación, demandó a la cantante y le exige una indemnización de 100 millones de dólares.

