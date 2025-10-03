Shakira, reconocida mundialmente no solo por su talento musical y habilidades para el canto, el baile y la composición, sino también por su carisma y cercanía con el público, volvió a ser noticia en las últimas horas.

La artista colombiana, que recientemente había sido tendencia por la apertura de un colegio en zonas de alta violencia en su país natal, ahora acaparó la atención de los medios y de sus seguidores por un video que circuló en redes sociales y que parecía mostrarla besando a un hombre durante uno de sus conciertos.

(Vea también: Shakira hizo historia y rompió récord que parecía imposible: “Ni en mis mejores sueños“)

El material audiovisual, difundido por medios como ‘Letengoelchisme’ o ‘Lo sé todo’, causó inmediatamente una ola de comentarios y especulaciones. Desde ciertos ángulos, las imágenes daban la impresión de que Shakira había compartido un gesto romántico con alguien en el escenario, lo que rápidamente encendió la curiosidad y el debate entre los fans de la cantante.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lo Sé Todo Colombia (@losetodocol)

No obstante, al analizar la misma escena desde otra perspectiva, la situación resultó ser muy diferente. La persona que aparece junto a Shakira en el video no estaba participando en un momento romántico, sino que simplemente le ofrecía agua para que pudiera continuar con su espectáculo.

Este detalle, que pudo pasar desapercibido en la toma inicial, desmintió los rumores y dejó en evidencia cómo un ángulo de cámara puede alterar por completo la percepción de un hecho. Este malentendido es un claro ejemplo de cómo la viralidad en redes puede transformar un gesto cotidiano en un tema de debate público.

La historia de Shakira con Antonio de la Rúa vuelve al ojo público

Paralelamente, la atención mediática también se centró en la relación pasada de Shakira con Antonio de la Rúa, su expareja con quien compartió más de una década de vida juntos.

A más de 14 años de su separación, la pareja volvió a ser tema de conversación luego de que un video mostrara a Shakira y a Antonio en un evento reciente, provocando especulaciones sobre si su vínculo actual podría ir más allá de la amistad.

El video, grabado durante la presentación de Shakira en el evento Global Citizen en Nueva York, muestra a Antonio de la Rúa en medio del público, acompañado de un empresario, esperando el inicio del concierto de la barranquillera.

Las imágenes despertaron comentarios de los seguidores sobre gestos de cercanía y miradas que algunos interpretaron como significativas, aunque nada oficial confirma un reencuentro romántico. Esta situación evidencia nuevamente cómo la percepción del público puede construir narrativas a partir de detalles que, en contexto, podrían ser completamente inocuos.

Estos incidentes recientes reflejan el poder de las redes sociales para amplificar situaciones y, en ocasiones, causa interpretaciones erróneas. Lo que comenzó como un gesto cotidiano durante un concierto —aceptar agua de un asistente— se transformó en un tema viral que ocupó titulares y provocó comentarios sobre la vida personal de Shakira.

De igual manera, un evento en un escenario público, acompañado de la presencia de un expareja, se convierte en motivo de especulación y debate, aún cuando no haya evidencia de un vínculo romántico.

Al final, la artista continúa demostrando que, más allá de los rumores, su carrera y su legado artístico son lo que realmente define su presencia en el mundo del entretenimiento.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.