La ciudad de México fue testigo de un sorpresivo reencuentro entre Shakira y su exmánager y pareja sentimental, Antonio de la Rúa. Durante la presentación de la artista del 30 de agosto, De la Rúa fue visto cerca del escenario, aumentando los rumores acerca de una posible reconciliación luego de 14 años de separación.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando la colombiana interpretó ‘Día de enero’, un tema que escribió durante su relación con Antonio. Aunque la canción no formaba parte originalmente de la gira ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’, fue incorporada en esta reciente presentación.

Ya hay video de Antonio de la Rua viendo como Shakira canta “Día de Enero” pic.twitter.com/kmxzzkqVdF — Shakira (@ShakiraVnezuela) August 30, 2025

En las imágenes y videos virales en redes sociales, captaron al empresario sentado en primera fila, junto a su hija Zulú, fruto de su relación con la modelo colombiana Daniela Ramos.

La hija de La Rúa en el pasado había sido parte de un selecto grupo de fanáticos que acompañó a la cantante en su entrada al escenario en Buenos Aires con algunas de sus primas.

Es importante mencionar que no es la primera vez que De la Rúa ha sido avistado en eventos de la cantante. Según El Tiempo, Antonio ha recibido acreditación de ‘staff’ durante presentaciones anteriores en Estados Unidos y México, sugiriendo que mantiene un rol cercano en la producción y manejo de la gira, junto con su hermano Aíto.

Otros medios difundieron recientemente un video de Shakira cenando en exclusivo restaurante de Miami, acompañada por Antonio, sus hijos Sasha y Milán y su hermano Tonino.

Este acercamiento habría iniciado meses antes, cuando Antonio reaccionó con un ‘me gusta’ en una publicación de Shakira por el Día de la Madre, señaló Blu Radio.

Según lo informado por Infobae, Gabriela Vaca Guzmán, expareja de Aíto de la Rúa, facilitó el acercamiento entre la artista y Antonio. Además, existen rumores de que Antonio podría retomar su rol como mánager de la carrera internacional de Shakira.

El vínculo entre Shakira y Antonio duró 11 años y ahora, 14 años después de su separación, su reencuentro público y colaboración profesional despiertan la curiosidad de sus seguidores y medios sobre una posible reconciliación sentimental o alianza profesional.

