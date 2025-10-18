La cantante barranquillera Shakira volvió a sorprender a sus seguidores al revelar un talento poco conocido que desató una ola de comentarios y elogios en redes sociales. La artista, que en 2025 continúa sumando logros con su gira mundial ‘Las mujeres ya no lloran‘, su participación en la película de Disney ‘Zootopía’ y el lanzamiento de su línea de cuidado capilar ‘Isima’, mostró que también tiene habilidades como estilista.

El video, publicado en su cuenta de Instagram —donde acumula más de 93 millones de seguidores—, presenta a la ganadora del Grammy en una faceta totalmente distinta: tijeras en mano, peinando y cortando el cabello a una de las integrantes de su equipo de trabajo. Con una sonrisa y el carisma que la caracteriza, Shakira se autodenominó “la nueva estilista de confianza” de su grupo, lo que generó miles de reacciones de admiración y humor entre sus fans.

En las imágenes, la cantante aparece concentrada mientras aplica productos de su marca y hace un corte de puntas. Durante el proceso, se escucha una conversación cercana y divertida con su compañera, a quien la artista ha atendido en otras ocasiones.

“Te lo voy a cortar porque lo necesitas, yo nunca te había visto el pelo tan hidratado. ¿Por qué no te lo habías cortado?”, le pregunta Shakira. La joven responde entre risas: “Te estaba esperando a ti, porque desde que me lo cortaste la última vez, me creció el doble”. Ante eso, la intérprete de Hips Don’t Lie bromea con orgullo y asegura tener “buena mano” para hacer crecer el cabello.

La publicación estuvo acompañada de un texto que rápidamente se volvió viral: “Welcome to Shakira’s beauty salon (Bienvenidos al salón de belleza de Shakira)… ¡Cortes de pelo gratis a las clientas de @isima!”, escribió la artista, causando miles de comentarios y un millón de reproducciones en pocas horas.

El gesto fue recibido con entusiasmo por sus seguidores, quienes no dudaron en dejar divertidos mensajes y solicitudes para ser atendidos por la propia cantante. “Necesito separar cita con Shak”, “¿Dónde queda ese salón? Queremos ir”, “Cortarle el cabello a las amigas es cuestión de ser latina” y “Me lo corta Shakira, sencilla”, fueron algunas de las respuestas más destacadas en la publicación.

Además de mostrar su cercanía y sentido del humor, la artista aprovechó el momento para reforzar la promoción de ‘Isima’, su marca de productos capilares que ha tenido gran acogida en América Latina y Estados Unidos. Su iniciativa busca resaltar el cuidado natural del cabello y empoderar a las mujeres desde la autenticidad, valores que Shakira ha defendido a lo largo de su carrera.

