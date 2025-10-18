El inicio del ‘Stream Fighters’ 4 marcó una noche llena de espectáculo, deporte, música y boxeo, consolidándose como el evento más importante de entretenimiento digital en Colombia. Organizado por el ‘streamer’ paisa WestCOL, el certamen reúne a reconocidos ‘influenciadores’ en un formato de boxeo amateur que mezcla la emoción de los combates con grandes presentaciones musicales.

El evento, transmitido en vivo a varios países a través de la plataforma Kick.com, promete seis peleas cargadas de adrenalina. A pesar de algunos inconvenientes técnicos durante la transmisión, el público que asistió al Museo Medplus en Medellín vivió una jornada vibrante, con gritos, luces y una producción de alto nivel que mantuvo el entusiasmo durante toda la noche.

Entre las protagonistas más esperadas del cartel femenino se encuentra Yina Calderón, quien volvió a acaparar la atención, no solo por su próxima participación en el ‘ring’, sino también por un tenso momento ocurrido durante la alfombra roja por su manera de ser y de vestir en el evento. La ‘influenciadora’, conocida por su carácter fuerte y su franqueza, protagonizó un intercambio de palabras con el presentador del evento minutos antes de subir al escenario.

En medio de las entrevistas, Yina con el maquillaje en uno de sus rostros, se acercó al micrófono y, sin saludar, le lanzó una frase directa al conductor Chanty: “¿Yo qué te he hecho? Eres como todos los cobardes. Como me voy en contra de ella, entonces los demás también”. El presentador, sorprendido por el tono, intentó mantener la calma y respondió con humor: “¿Estás enamorada de mí?”.

Yina Calderon Llega Tirandole Con Todo a Chanty 👀🤣 #StreamFighters4 🥊🔥 pic.twitter.com/HjkzCECYEW — Anthony J Bonilla🔥𝕎 𝕏 (@Anthony_Jb25z) October 18, 2025

Sin embargo, Yina no dejó pasar el comentario y replicó con su estilo característico:

“No, no eres mi tipo. A mí me gustan los lindos, y tú no eres lindo. Yo no vivo de la plata, porque plata tengo”. El conductor, en tono conciliador, le dijo que sus palabras anteriores habían sido solo una broma, a lo que ella contestó con firmeza: “No era broma lo que me decías. Te estoy preguntando por qué me tratabas mal si tú y yo no nos conocemos. De frente no me lo puedes decir”.

La empresaria de fajas cerró el momento con una frase que dejó clara su postura: “Pero te digo que chéveres tus transmisiones. Eres un pelado que anda con WestCOL, y eso me parece bien. Pero la próxima vez que hables mal de alguien, conócelo primero. Con permiso”.

El episodio se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los internautas debatieron entre quienes apoyaron la reacción de Yina Calderón y quienes consideraron que el altercado fue innecesario. Aun así, el #StreamFighters4 continúa siendo tendencia por su mezcla única de entretenimiento, polémica y espectáculo digital.

