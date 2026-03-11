El capítulo 41 de ‘La reina del flow‘ dejó a los televidentes conmocionados este martes 10 de marzo. La exitosa producción de Caracol Televisión presentó uno de los momentos más impactantes de toda su historia: la muerte de Yeimy Montoya, la protagonista que durante tres temporadas conquistó al público con su historia de lucha, amor y superación.

El dramático desenlace marcó el cierre definitivo de uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana. Yeimy Montoya, interpretada por la actriz Carolina Ramírez, falleció luego de enfrentar graves complicaciones de salud derivadas de dos enfermedades: lupus y mal de Chagas.

Según se reveló en la historia, la cantante urbana padecía estas afecciones desde años atrás. El mal de Chagas lo habría adquirido tras un accidente aéreo ocurrido en la selva, episodio en el que además fue secuestrada durante varios días.

Después de sobrevivir a esa dramática situación, su salud comenzó a deteriorarse y posteriormente los médicos también le diagnosticaron lupus, enfermedad que terminó agravando su estado con el paso del tiempo.

Este giro argumental puso fin a la trayectoria de Yeimy Montoya, un personaje que desde el estreno de la serie se convirtió en símbolo de resiliencia y empoderamiento femenino. Su historia, marcada por injusticias, traiciones y triunfos, logró conectar con millones de espectadores en Colombia y otros países.

Carolina Ramírez se despide de ‘La reina del flow’

Luego de la emisión del capítulo, Carolina Ramírez decidió despedirse oficialmente del personaje a través de sus redes sociales. La actriz publicó un emotivo mensaje acompañado de un video dirigido a los seguidores de la serie.

“Esta reina es y será siempre suya. Solo deseo que en su camino haya luz, paz y mucho amor”, escribió la artista. Además, explicó que al final del video dejó un mensaje especial para quienes han seguido de cerca la historia de Yeimy Montoya.

“Si me despedí de ustedes con esa mirada final antes del último texto de vida de Yeimy, ahí les doy las gracias por tanto”, agregó la actriz en su publicación.

En el video, grabado en diciembre de 2024, Ramírez confesó que la noticia sobre el destino del personaje también fue impactante para ella. Entre lágrimas, relató cómo recibió la decisión de los guionistas y lo que significó cerrar este ciclo profesional.

“Hace dos semanas recibí la noticia. Así como fue doloroso para nosotros, no me alcanzo a imaginar lo doloroso que va a ser para ustedes que han seguido tan de cerca este personaje”, expresó.

La actriz explicó que asumió el desenlace con humildad y amor, pues considera que las historias también necesitan finales contundentes.

“Me parece interesante cuando los personajes tienen ese final. Para Yeimy va a ser un gran cierre, un personaje que va a morir después de todo lo que vivió. Yo siempre pensé que quizá no iba a llegar muy viejita por todo lo que pasó”, comentó.

Ramírez también reconoció que despedirse del personaje no fue fácil, pero aseguró sentirse orgullosa del camino recorrido.

“Perdón, sé que van a sufrir, o que ya sufrieron si vieron el final. No es fácil soltar a Yeimy; despedirme de este personaje ha sido un proceso muy duro. Sin embargo, me siento profundamente orgullosa de todo lo que construimos con su historia”, afirmó.

Ramírez envió un mensaje de esperanza a los seguidores de la serie, invitándolos a no quedarse con la tristeza del final.

“No estén tristes. Los finales siempre abren nuevos comienzos y son una oportunidad para mirar hacia adentro y encontrar en nosotros eso tan valioso que a veces buscamos afuera. Ustedes son el mejor público que un artista puede tener. Nos seguimos viendo en lo que nos queda de vida”, concluyó.

Con esta despedida, Yeimy Montoya queda grabada en la memoria de los fanáticos como uno de los personajes más emblemáticos de la televisión colombiana.

