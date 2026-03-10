En el más reciente capítulo de ‘La reina del flow‘ sorprendió a los seguidores con uno de los giros más impactantes de su tercera temporada: la muerte definitiva de Yeimy Montoya, la protagonista central de la historia durante más de una década dentro de la ficción.

Sigue a PULZO en Discover

La despedida del personaje se convirtió rápidamente en uno de los momentos más comentados de la serie.

(Vea también: “La reina tiene a su rey”: emotivo concierto de ‘La reina del flow 3’ con Kapo de invitado)

¿Qué pasa con Yeimy Montoya en ‘La reina del flow 3’?

La escena final tiene lugar al amanecer, con Yeimy Montoya junto a Charly Flow en su cama. Antes de despedirse, pronuncia unas palabras cargadas de emoción: “Te amo, te voy a amar siempre”, frase que rápidamente se volvió icónica entre los seguidores y generó una gran conmoción en redes sociales y foros dedicados a la serie.

Lee También

Este momento no solo marca el cierre de un arco dramático, sino que también refuerza la profundidad emocional que el personaje mantuvo a lo largo de toda la ficción.

¿De qué murió ‘La reina del flow’?

Respecto a su fallecimiento dentro de la trama, Yeimy Montoya enfrentaba una situación de salud extremadamente delicada, derivada de dos enfermedades graves que deterioraron progresivamente su organismo.

La primera de ellas es la enfermedad de chagas o mal de chagas, una infección parasitaria que se transmite principalmente a través de insectos presentes en zonas rurales y selváticas.

Según la historia, Yeimy se contagió durante una estancia en la selva, en condiciones precarias: con alimentación insuficiente, acceso limitado a atención médica y un entorno insalubre que favoreció la progresión silenciosa de la infección.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pulzo (@pulzo_col)

La enfermedad de chagas puede permanecer latente durante muchos años, pero con el tiempo provoca daños graves en órganos vitales, especialmente en el corazón. En el caso de Yeimy, la infección avanzó hacia una fase crónica que afectó severamente su sistema cardiovascular.

Esto implicó que su corazón comenzara a debilitarse progresivamente, y que ya no respondiera de manera adecuada a los tratamientos disponibles. Cuando la infección llega a esta etapa, el riesgo de insuficiencia cardíaca aumentó considerablemente, lo que colocó al paciente en una situación de riesgo constante.

Al regresar y someterse a una evaluación médica más completa, los profesionales descubrieron un segundo diagnóstico: lupus, una enfermedad autoinmune que provoca que el sistema inmunológico ataque los tejidos del propio cuerpo, generando inflamación y daño en diversos órganos.

En la historia, se determina que el lupus probablemente existía desde antes, pero no había sido diagnosticado, lo que agrava la situación de Yeimy. Esta condición adicional debilita aún más su organismo y dificulta la respuesta del cuerpo frente a otras enfermedades, complicando el manejo médico.

La combinación de la chagas crónica y el lupus condujo a un deterioro progresivo de la salud de Yeimy Montoya. Su corazón no respondía de manera óptima a los medicamentos y su estado general se volvía cada vez más frágil.

La muerte de Yeimy Montoya en ‘La reina del flow’ no solo marcó un hito en la historia de la serie, sino que también dejó un mensaje sobre la fragilidad de la vida y la fuerza de los lazos afectivos.

Carolina Ramírez se despidió de su personaje en ‘La reina del flow’

La actriz que interpretó a la protagonista durante tres temporadas compartió en su cuenta de Instagram el siguiente mensaje: “Saltar y agradecer. Gracias por su cariño inmenso”.

* Pulzo.com se escribe con Z