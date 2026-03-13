El mundo del entretenimiento en Colombia atraviesa un momento de cambios dentro de uno de los programas de variedades más reconocidos de la televisión nacional.

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Se trata de ‘La red‘, espacio de espectáculos emitido por Caracol Televisión, que recientemente confirmó la salida de uno de sus panelistas más recordados: el periodista y crítico de moda Juan Carlos Giraldo.

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Durante más de una década, Giraldo fue una de las voces especializadas del programa, encargado de analizar tendencias, comentar los ‘looks’ de celebridades y aportar su conocimiento sobre el mundo de la moda. Su participación lo convirtió en una figura habitual dentro del formato y en un referente para la audiencia interesada en temas de estilo y alfombra roja.

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Luego de varios años. en el espacio televisivo, el comunicador anunció oficialmente su salida. La noticia la compartió a través de sus redes sociales, donde aprovechó para expresar su agradecimiento tanto al canal como a sus compañeros de set.

En su mensaje recordó los años de trabajo junto a presentadores como Mary Méndez, Carlos Vargas, Frank Solano y Carlos Giraldo, con quienes compartió gran parte de su trayectoria en el programa.

¿Quién sería el nuevo presentador de ‘La red’?

Mientras los seguidores del formato asimilan su despedida, en el medio televisivo ya se habla del posible nombre que ocuparía su lugar. Aunque el canal no ha hecho un anuncio oficial sobre la contratación, diferentes versiones indican que el periodista de entretenimiento Marco Vergara sería quien se sumaría al panel.

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De acuerdo con información conocida por medios de comunicación, su debut podría darse muy pronto, incluso en una próxima emisión del programa.

La llegada de Vergara también coincidiría con algunos cambios visuales dentro del espacio, incluyendo la presentación de un nuevo logo. Además, el formato volvería a contar con cinco presentadores en el set, manteniendo así la dinámica de conversación y análisis que ha caracterizado al programa durante años.

¿Quién es Marco Vergara, el nuevo presentador de ‘La red’?

Marco Vergara es un rostro conocido en la televisión colombiana, especialmente en el ámbito del entretenimiento. Se ha destacado por su trabajo como presentador y entrevistador, y muchos lo recuerdan por su programa “La Ventana con Marco”, emitido en el canal Red+ Noticias, donde conversó con varias figuras del espectáculo nacional e internacional.

Originario de Sahagún, en el departamento de Córdoba, Vergara ha construido una carrera que lo ha posicionado como uno de los periodistas de entretenimiento más visibles del país. Su estilo cercano y su capacidad para dialogar con artistas y celebridades le han permitido consolidar una presencia destacada dentro del medio.

En el plano personal, el presentador también vive una etapa especial. Recientemente contrajo matrimonio con su pareja, Daniel Martínez, luego de una relación de diez años. La propuesta de matrimonio, según ha contado el propio periodista, se dio durante un concierto del grupo Il Divo, lo que hizo del momento una experiencia particularmente emotiva.

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A través de sus redes sociales, Vergara compartió detalles de la ceremonia y de su vida familiar. Actualmente su hogar lo completan también sus dos mascotas: un perro salchicha llamado Óscar David y una yorkshire de nombre Mia Carolina. Sobre su pareja, el presentador ha destacado en varias ocasiones su sentido del humor y su inteligencia, cualidades que, según él mismo ha dicho, lo cautivaron desde el inicio de la relación.

Con estos cambios, ‘La red’ inicia una nueva etapa que seguramente seguirá captando la atención de los televidentes interesados en el mundo del entretenimiento, las celebridades y las tendencias del espectáculo.

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