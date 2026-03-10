Este martes 10 de marzo murió el cantante barranquillero Zalek, un artista que comenzaba a abrirse camino dentro de la música urbana y que contaba con una creciente comunidad de seguidores en plataformas digitales.

De acuerdo con información recogida por Noticias RCN, el joven artista murió luego de un grave accidente de una motocicleta en Medellín. La noticia también fue confirmada por la oficina de prensa de ‘Gus’ Rincón, encargado de impulsar cantantes.

La lamentable situación provocó numerosas reacciones porque horas antes el cantante todavía mantenía actividad en sus perfiles digitales, donde compartía contenido con sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @dimeloking

¿Quién era Zalek, cantante urbano que murió en Medellín?

Zalek era un cantante y compositor nacido en Barranquilla que empezaba a ganar notoriedad dentro de la escena urbana del país. Su propuesta musical combinaba sonidos del urbano latino con influencias del regional mexicano y otros ritmos modernos.

Durante sus primeros pasos en la música, interpretaba canciones en fiestas y difundía covers y composiciones propias en redes sociales. Con el tiempo logró construir audiencia en plataformas digitales como TikTok, Instagram y YouTube, donde su comunidad de seguidores creció de forma constante.

Entre los temas que impulsaron su popularidad figuran “Party Coquette”, “Ay Amor” y “¿Qué pasó?”, canciones que le permitieron sumar reproducciones y conectar con un público joven que seguía de cerca su carrera. Para muchos oyentes, su proyecto musical representaba una de las nuevas apuestas del género urbano colombiano.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Oficina Gus Rincón (@oficinagusrincon)

