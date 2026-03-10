El mundo del vallenato y la ciudad de Valledupar se encuentran sumidos en un profundo dolor tras la muerte de Daniela Isabel Zuleta Gnecco, una joven de tan solo 15 años.

Sigue a PULZO en Discover

La adolescente, sobrina del actual Rey Vallenato en la categoría profesional 2025, Iván Zuleta, falleció la tarde del lunes 9 de marzo, provocando consternación entre familiares, amigos y seguidores del folclor vallenato.

(Vea también: La desgarradora escena de Iván Zuleta en el velorio de su sobrina de 15 años; revelan causa de muerte)

Desde tempranas horas, familiares y allegados acudieron a la funeraria Ecce Homo de Valledupar, donde se llevó a cabo la sala de velación de la menor. Videos que rápidamente se difundieron en redes sociales muestran a Iván Zuleta llegando acompañado de otros miembros de la familia, visiblemente afectado por la repentina pérdida de su sobrina.

Lee También

En el lugar también se hicieron presentes reconocidos artistas del género, entre ellos ‘Poncho’ Zuleta, Jorge Iván Díaz Lafaurie, conocido como ‘Churo’ Díaz, y otras personalidades cercanas a la familia. Además, su abuelo, el acordeonero Fabio Zuleta, acudió a acompañar a sus seres queridos en este difícil momento.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vallenatos y más na (@vallenatosymasna)

‘Poncho’ Zuleta se pronunció sobre la muerte de la joven de 15 años

Entre las muestras de dolor más conmovedoras se destacó la publicación del cantante Poncho Zuleta, tío de Iván Zuleta y, a su vez, tío político de la menor. En medio del luto, compartió en su cuenta de Instagram una fotografía en blanco y negro de Daniela, acompañada de un mensaje cargado de afecto y respeto hacia la joven:

“Daniela Isabel Zuleta Gnecco: Hoy mi corazón y el de toda la familia Zuleta están llenos de tristeza por tu partida. Eras una joven llena de luz, cariño y sueños, de esas personas que con su presencia alegraban la vida de quienes te rodeaban. Tu ausencia nos duele profundamente, pero tu recuerdo vivirá siempre en nuestros corazones. A tus padres, Fabián y Katherine, a tu hermana, a mi sobrino @ivan_zuletab, y a toda nuestra familia, les envío un abrazo lleno de amor y fortaleza en este momento tan difícil. Que Dios te reciba en su gloria y nos conceda la paz para aceptar tu partida. Paz en tu tumba. Que el Señor te tenga en su santa gloria.”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por PONCHO ZULETA DIAZ (@ponchozuletadiaz)

De acuerdo con información preliminar, Daniela fue encontrada inconsciente dentro de su vivienda por sus familiares. Ante la emergencia, fue trasladada de inmediato a un centro asistencial en la capital cesarense para recibir atención médica.

En la Clínica Erasmo, el personal de salud hizo maniobras de reanimación con el objetivo de salvarle la vida. Lamentablemente, los médicos confirmaron que la adolescente había llegado sin signos vitales.

Se conoce que la causa probable de su fallecimiento fue una broncoaspiración, un accidente médico que ocurre cuando alimentos, líquidos o saliva ingresan accidentalmente a las vías respiratorias.

Sin embargo, las autoridades continúan con los análisis forenses correspondientes para determinar con exactitud las circunstancias de su muerte.

Daniela formaba parte de dos familias muy reconocidas en el Cesar. Era pariente de la dirigente política Cielo Gnecco Cerchar y sobrina del ya mencionado Iván Zuleta, figura representativa del folclor vallenato y actual Rey Vallenato.

Su pérdida ha causado una ola de solidaridad entre familiares, amigos, colegas y seguidores del género musical, quienes han enviado mensajes de apoyo a la familia Zuleta Gnecco, reconociendo el vacío que deja su partida y recordando la alegría y luz que Daniela compartía a su alrededor.

En medio del dolor, la ciudad de Valledupar y el mundo vallenato se unen para acompañar a los Zuleta Gnecco en este difícil momento, honrando la memoria de una joven que con apenas 15 años dejó una huella imborrable entre quienes la conocieron.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos