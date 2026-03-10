El sábado 14 de marzo de 2026, Rancho MX se convierte en el lugar donde todos quieren estar. Desde las 11 de la mañana hasta la 1 de la madrugada, el Palenque MX abre sus puertas para recibir a Sunset MX, una tardeada con experiencias que reúne en un solo sitio lo mejor de la música, la comida y la rumba colombiana. Cajicá, a solo minutos de Bogotá, será el centro de uno de los eventos más esperados del año.

Sigue a PULZO en Discover

Sunset MX es mucho más que una fiesta. Es una tardeada con experiencias que celebra la cultura colombiana en su estado más puro. Todo arranca desde temprano con la energía del Afro House, un ritmo que viene desde el corazón de África y que ha conquistado las pistas de baile de todo el mundo. A medida que avanza el día, la música va subiendo de tono con Reggaetón y Dancehall, géneros que garantizan que nadie se quede quieto. Todo esto en un solo escenario, sin parar, durante más de trece horas seguidas.

Los encargados de poner a bailar a todo el mundo son nombres que ya tienen ganado su lugar en la escena musical del país. Punto Parlante lidera el cartel con sus cuatro artistas Tute, Vett, Rivera y Darkbit, quienes tocan durante seis horas sin parar desde que abre el festival. En la tarde y la noche, DJ Jekyll, DJ Mahecha y DJ Matta toman el control para llevar la fiesta a su punto más alto. Juntos, estos artistas construyen una jornada musical que va creciendo poco a poco y que termina con todos bailando hasta la madrugada.

Pero Sunset MX no es solo música. La tardeada también es una fiesta para el paladar. Los asistentes van a encontrar una selección de comida de diferentes partes del país, con opciones para todos los gustos en un mismo lugar. La comida es parte de la experiencia, porque en Sunset MX se cree que una buena fiesta también se disfruta comiendo bien.

Lee También

Hay dos formas de vivir Sunset MX. La entrada General tiene un valor de 120.000 pesos e incluye el acceso a la tardeada y consumo de pie, sin bebidas incluidas. La entrada VIP tiene un valor de 150.000 pesos e incluye acceso sin filas y zonas exclusivas ubicadas justo cerca de los DJs, para vivir la música desde el mejor

Sunset MX llega en el momento justo. Colombia tiene una cultura musical y gastronómica que el mundo entero admira, y esta tardeada con experiencias es la prueba de ello. Si usted quiere vivir una jornada que combine la mejor música, la mejor comida y el mejor ambiente en un solo lugar, el 14 de marzo en Rancho MX es la cita que no se puede perder. La entrada ya está abierta. Solo queda ir.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.